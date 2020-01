La registrazione del trono over di Uomini e donne di oggi, mercoledì 8 gennaio, ha visto una vicenda che molti telespettatori si aspettavano: Armando è tornato in trasmissione. L'obiettivo del cavaliere è stato quello di spiegare la sua verità in merito alle sue "relazioni" fuori dal programma e per farlo ha portato in studio Jeanette, la ragazza indicata, da Tina Cipollari e Gianni Sperti, come la probabile fidanzata di Incarnato all'esterno del dating show. I chiarimenti, però, hanno portato altre cose a galla, come i sentimenti che Veronica prova ancora per Armando.

Di seguito il racconto secondo le anticipazioni del portale "Il Vicolo delle News".

Uomini e Donne, spoiler registrazione mercoledì 8/01: Armando porta in studio Jeanette

La registrazione del trono over di Uomini e Donne del 3 gennaio ha visto l'uscita di scena di Armando. L'uomo era stato accusato da Gianni Sperti di avere una relazione fuori dal programma e sarebbe stato invitato proprio dall'opinionista a lasciare il dating show. Per questo motivo il cavaliere napoletano ha deciso di ritornare in studio per raccontare la sua verità e per confermare la sua teoria ha portato con sé la sua ex fidanzata Jeanette, indicata spesso e volentieri dagli opinionisti del dating show come sua attuale compagna.

I due hanno spiegato di non stare più insieme da diverso tempo, nonostante lei, in parecchie occasioni, abbia postato sui social delle foto che la ritraevano a casa del cavaliere. Queste immagini, secondo le loro dichiarazioni, risalirebbero al 2014. I due, attualmente, sono molto vicini, ma solo per motivi professionali, infatti lei lavora per Armando nel suo salone di hairstylist.

Veronica vorrebbe riprendere la conoscenza con Armando

La presenza di Jeanette nel programma, però, non è passata indenne, infatti è stata attaccata da alcune persone presenti in studio, perché sui social avrebbe criticato Veronica Ursida, solamente perché quest'ultima frequentava Armando. Incarnato non avrebbe difeso Veronica, anzi, pare proprio aver preso le parti della sua ex.

La Ursida, dal canto suo, invece di prendersela, avrebbe accantonato da una parte la "non presa" di posizione di Armando.

Il motivo? La donna ha ammesso di essere ancora innamorata di lui e che sarebbe disposta a perdonarlo per proseguire la loro conoscenza.

L'atteggiamento di Veronica ha fatto sorgere qualche dubbio a Gianni Sperti: perché la donna non ha reagito a tutti i brutti gesti che Armando ha avuto nei suoi confronti? Per questo motivo l'opinionista le ha chiesto di mostrargli i suoi cellulari, per capire se dai dispositivi poteva scoprire qualcosa di più. Dai controlli dei telefoni, però, non è stato scoperto nulla di nuovo.