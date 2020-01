Arrivano nuove anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, che continua ad ottenere grandi risultati d'ascolto sia in patria che da noi in Italia. I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo ci sarà l'uscita di scena di uno dei personaggi chiave di questa soap. Parliamo della temutissima e perfida Ursula, presente nel cast di Una Vita fin dalle prime puntate, la quale verrà barbaramente uccisa da tre colpi di pistola che le saranno fatali.

Una Vita, le anticipazioni spagnole: la morte di Ursula uccisa dalla coppia Genoveva-Israel

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che proprio a fine dicembre sono andati in onda gli episodi clou della morte di Ursula, che tuttavia il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra un anno circa in prima visione assoluta su Canale 5.

Un'uscita di scena che lascerà senza parole: la cattiva Ursula, infatti, verrà ammazzata da Genoveva e Israel, gemello del marito defunto di Marcia oltre ad essere il nuovo grande amore di Felipe. Genoveva e Israel da un po' di tempo stavano vivendo una relazione clandestina, che tuttavia non è sfuggita all'occhio vigile di Ursula, la quale ha cominciato a minacciarli. Addirittura la donna ha insospettito Felipe, dicendogli che il figlio che Genoveva porta in grembo potesse non essere suo.

E così i due amanti nel momento in cui si sono resi conto che la donna poteva rappresentare un vero e proprio ostacolo per la loro relazione, hanno deciso di agire e di procedere con l'assassinio di Ursula.

Gli spoiler che arrivano dalle puntate spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che i due amanti hanno portato con l'inganno Ursula in un posto sperduto e innevato.

Tre colpi di pistola uccidono Ursula: la cattiva della soap esce di scena

A quel punto è entrato in azione Israel, che senza pensarci su due volte ha sparato ben tre colpi di pistola contro la cattiva della soap opera, prima che questa si accanisse con un coltello contro Genoveva, che così si è salvata. Per Ursula, invece, non c'è stato nulla da fare: le anticipazioni ufficiali che arrivano dalle puntate spagnole rivelano che la donna è morta sul colpo, prima però ha maledetto Genoveva per quello che le aveva combinato. E non si esclude che questa 'maledizione' possa avere degli strascichi nelle trame future della seguitissima soap opera, che ogni giorno appassiona milioni e milioni di spettatori.

Prima di emettere il suo ultimo respiro, sono state trasmesse anche le immagini salienti del personaggio di Ursula, che ad oggi restava una delle colonne portanti di questa soap.