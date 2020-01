Pochi giorni separano il pubblico dal finale di Arrow 8 che sarà trasmesso in Usa il 28 gennaio e chiuderà il cerchio intorno all'arciere di Star City. I telespettatori che hanno seguito il maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite sanno che Oliver Queen/Green Arrow si è sacrificato per salvare il Multiverso, perciò il decimo e ultimo episodio partirà proprio dalla morte dell'eroe che ha dato vita all'Arrowverse.

L'ultimo scorcio di Star City mostrerà il ritorno di Felicity Smoak e di altri personaggi importanti nella vita di Oliver.

In occasione del funerale di quest'ultimo saranno anche presenti Barry Allen/The Flash e Sarah Lance/White Canary. Inoltre, stando alle dichiarazioni di David Ramsey, nel finale di Arrow 8 verrà chiarito ogni dubbio sul legame tra Green Lantern e John Diggle.

Il finale di Arrow è vicino: l'episodio chiarirà al pubblico il futuro di John come Lanterna Verde

Arrow 8 è vicino al gran finale e iniziano a trapelare in rete alcuni spoiler sull'episodio che scriverà la parola fine alle avventure di Oliver Queen e del suo Team.

Proprio in riferimento a quest'ultimo il primo componente della squadra, nonché storica presenza a fianco del protagonista John Diggle, è da tempo al centro di alcune teorie sul suo possibile futuro da supereroe. David Ramsey che interpreta il personaggio da otto anni ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvLine in merito all'interrogativo sulla figura di Lanterna Verde. L'attore ha parlato del legame tra Diggle e il Green Lantern Corps al quale si è fatto riferimento nel Crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Già in Elseword il Flash di Terra-90 aveva chiesto all'uomo perché non portasse l'anello e, inoltre, nella settima stagione è stato anche rivelato che il generale Roy Stuart è Il patrigno di John perciò il suo nome sarebbe 'John Stewart', proprio come la storica Lanterna Verde dei fumetti. Tutti questi indizi hanno portato i telespettatori a chiedersi quale sarà il futuro di Diggle. Ramsey ha confermato che nel finale di Arrow 8 il pubblico riceverà le risposte che merita.

L'episodio finale di Arrow 8 darà delle risposte sul Green Lantern Corps e Ramsey parla del progetto di Berlanti

David Ramsey, interprete di John Diggle, ha confermato che nell'episodio finale di Arrow 8 verrà chiarito il legame tra il suo personaggio e il Green Lantern Corps. Nell'intervista rilasciata a TvLine l'attore ha aggiunto che Greg Berlanti sta lavorando ad una serie prodotta da HBO incentrata proprio sulla celebre polizia spaziale dei fumetti DC.

Ramsey si è detto entusiasta del progetto di cui lo showrunner gli ha parlato rivelandogli ciò che gli autori hanno in mente. Secondo le dichiarazioni dell'attore all'orizzonte televisivo si prospetta qualcosa di grandioso che di certo il pubblico apprezzerà.