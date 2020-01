Nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio, è stata girata una registrazione del trono classico di U&D. Gli avvenimenti che si sono verificati sono stati davvero moltissimi, come la presentazione della nuova tronista. Maria De Filippi ha deciso di affidare a Giovanna Abate questo nuovo ruolo all'interno del programma. In seguito, si è passati ai percorsi di Sara, Carlo e Daniele Specie i primi due ragazzi si sono trovati abbastanza in difficoltà con alcuni loro corteggiatori. Sara, ad esempio, ha discusso con Gaetano, mentre Carlo è andato a riprendere Cecilia.

I due, però, non sono riusciti a chiarire i loro dissapori, sta di fatto che hanno finito per scontrarsi nuovamente.

Giovanna è la nuova tronista, Sara lascia l'esterna con Gennaro

Quando si effettua una nuova registrazione a Uomini e donne, Il Vicolo della news è sempre il primo sito a diffondere gli spoiler, e lo stesso è accaduto anche per sabato 25 gennaio. Maria De Filippi è partita da quanto accaduto durante la scelta di Giulio. Nel filmato mandato in onda è stata data molta attenzione a Giovanna.

La padrona di casa, infatti, ha invitato l'Abate in studio con una scusa e poi le ha offerto il trono, lasciandola senza parole. In seguito, la linea è tornata allo studio, la nuova tronista ha fatto il suo ingresso trionfale e si è accomodata sulla sedia rossa.

In seguito, è stato dato spazio agli altri tronisti. Sara è uscita in esterna con Matteo e i due si sono trovati davvero molto a loro agio.

Subito dopo è andata in onda l'esterna con Gennaro che non è andata molto bene perché la tronista lo reputa un po' troppo teatrale, ragion per cui è andata via anticipatamente. Infine, l'esterna con Giuseppe. Il ragazzo l'ha invitata in un posto a sorpresa e la tronista è apparsa molto colpita dal suo spirito d'iniziativa.

Carlo va a riprendere Cecilia e Daniele mette alle strette Ginevra

Successivamente si è passati al trono dei due maschietti.

Carlo è andato a riprendere Cecilia dopo le recenti discussioni. I due, però, non sono riusciti a venirsi incontro, sta di fatto che si sono scontrati nuovamente. Ginevra, invece, ha continuato ad uscire con entrambi i tronisti generando particolare sgomento in Daniele. Il ragazzo, infatti, l'ha informata che dovrà prendere al più presto una decisione poiché non è disposto a tollerare molto a lungo questo suo barcamenarsi tra due ragazzi.

Nel frattempo, Maria De Filippi ha fatto scendere anche i primi corteggiatori della Abate e tra questi sono spuntati dei volti noti. A scendere le scale è stato, ad esempio, Francesco, conosciuto dal pubblico per aver corteggiato Giulia Quattrociocche.

Ma anche Sammy, ex tentatore di Cristina Incorvaia di Temptation Island VIP.