Ieri è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso. Il rinnovato talk-show condotto da Barbara D'Urso ha riservato al pubblico diversi colpi di scena. Tra gli ospiti presentatisi in trasmissione Salvo Veneziano ha voluto rompere il silenzio sulla sua squalifica dal gioco del Gf Vip, dovuta ad alcune sue frasi sessiste, pronunciate nella casa ai danni delle concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

L'ormai gieffino squalificato si è scusato pubblicamente per l'accaduto.

E, a commentare la squalifica dell'highlander dal Gf vip, è stata Taylor Mega, ospite in collegamento con la d'Urso. L'ex guest-star del Grande Fratello ha colto la palla al balzo per dirsi contraria alla permanenza di Antonella Elia nel reality della casa più spiata d'Italia. Ma il suo intervento non ha avuto l'effetto da lei sperato. Infatti, Taylor è diventata protagonista di un botta e risposta con la d'Urso, che potrebbe rivelarsi il preludio della fine della collaborazione idilliaca tra le due vip in tv.

Taylor Mega contro Antonella Elia: l'attacco a Live - Non è la d'Urso

Nel suo intervento, l'influencer Taylor Mega ha accusato Antonella di aver pronunciato parole sessiste sul suo conto e sulla sorella, definendole delle poco di buono a Cr4 (da Piero Chiambretti, su Rete 4, ndr). E non solo. Perché la stessa ha anche attribuito alla Elia altre frasi discutibili, che quest'ultima avrebbe detto nella Casa.

"Antonella avrebbe detto che tu e tua sorella sareste delle povere dementi, se non sbaglio?", ha, quindi, incalzato l'ospite, la d'Urso. La Taylor ha ribattuto visibilmente stizzita alla conduttrice: "Ma non è solo questo. Scusami Barbara, lei ha detto una parola che comincia con 'm' e finisce con 'ta', che non voglio ripetere".

E ad intervenire in merito alle accuse dell'influencer Mega ci ha pensato Gianluca, un fedele amico di Antonella Elia.

"Taylor, ma che cosa ci tocca sentire da te? Che hai bullizzato per 48 h sui tuoi profili social l'ingresso difficilissimo di Antonella al GF Vip. Lo ricorderete. Alla prima puntata le è stato riservato un ingresso molto particolare al Gf Vip. Lei ha passato un'intera puntata stropicciata, sverniciata, ma pur sempre con il sorriso, con l'ironia e l'eleganza". "Quello che ha rivolto a me è un insulto sessista...

- ha, invece, esclamato Taylor, in risposta alla stoccata di Gianluca - e poi è inutile che parli, che dici solo stron...".

L'amico della Elia attacca l'influencer sull'uso dei social media

In merito a quanto riportato dalla d'Urso Gianluca ha rispedito tutte le accuse giunte in puntata alla mittente, Taylor Mega. "Lei deve spiegare piuttosto alla gente l'utilizzo diseducativo dei social - ha esordito infatti l'ospite, rivolgendosi all'influencer.

- Quando posta delle foto davanti alle camionette della Polizia con il dito medio alzato? Quello deve spiegare. Come insulta le nostre forze dell'ordine. Perché poi sull'uso e la mercificazione del corpo le riflessioni di Antonella, chiaramente, sono condivisibili. Ma lei deve spiegare l'utilizzo diseducativo dei suoi social, quando posa vicino alle camionette della Polizia con il dito medio alzato... che cosa vuole dire?".

A voler fare chiarezza sulle accuse lanciate a Taylor è stata Barbara d'Urso, che ha chiesto una spiegazione alla Mega: "Spieghiamola, cos'è questa cosa? Tu avresti fatto una foto con il dito medio davanti ad una camionetta delle forze dell'ordine?

Lo hai fatto o no, Taylor?". "Sinceramente non me lo ricordo - ha risposto visibilmente imbarazzata Taylor. - Oggi sono qui perché volevo ringraziarti Barbara, per tutto lo spazio che mi hai dato in questo anno. Ma io per un po', appunto, vorrei non apparire più in tv. Perché vorrei concentrarmi su un altro progetto. Io sono stata invitata per dire questo".

Barbara d'Urso congeda l'influencer

All'annuncio della pausa di riflessione dalla tv la d'Urso ha gelato l'influencer dinanzi al pubblico: "Sai che mi sei molto simpatica, motivo per il quale ti ho veramente dato tanto spazio in tutte le mie trasmissioni.

Tu hai un progetto segreto e quindi io ti auguro tanta fortuna. Sono d'accordo con te, che è meglio che non appari più in televisione per il momento, almeno nelle mie trasmissioni. Perché se fosse vero che tu hai fatto il dito medio alle forze dell'ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni".

"Se fosse vero - ha proseguito -, ma penso che non sia vero, perché solamente una persona stupida può aver fatto una cosa del genere. Ti ritengo una ragazza intelligente, quindi sicuramente non lo hai fatto. Buona fortuna, Taylor!".

Nelle ultime ore la foto segnalata da Gianluca ai danni di Taylor Mega è stata condivisa da alcuni utenti sui social e ha fatto il giro del web in poco tempo.