Nella puntata di Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti ieri, venerdì 10 gennaio, le complicazioni generate dal bacio tra Liam e Steffy, hanno portato a galla i vecchi timori di Hope: il Spencer, infatti, ha ammesso di essere innamorato di Steffy. Intanto Brooke e Ridge hanno cercato di ricomporre i cocci del loro matrimonio, ma la scarsa fiducia della Logan nei confronti di Thomas rimane sempre il problema principale da risolvere.

Beautiful, spoiler americani: Hope dichiara che Douglas è la sua priorità

Dopo aver visto Liam baciare Steffy, Hope non può che essere rimasta sconvolta. La Forrester, a ogni modo, ha cercato di appianare le cose, assumendosi tutte le responsabilità. La giovane Logan non ha voluto sentire ragioni, non si sarebbe mai aspettata che al primo ostacolo Liam sarebbe ritornato tra le braccia di Steffy. Il bacio con quest'ultima l'ha fatta riflettere e al momento è più sicura che mai che la sua priorità maggiore sia prendersi cura del piccolo Douglas.

Liam, dal canto suo, ha continuato a ribadire che è tutto accaduto solamente a causa delle manipolazioni di Thomas. Hope è convinta che il giovane Forrester stia facendo di tutto per migliorarsi, mentre per Liam è solamente un pazzo.

La situazione creatasi ha fatto sfociare in una furibonda lite: Liam è andato contro Hope per aver riportato Thomas nelle loro vita, mentre la giovane Logan ha mostrato tutti i suoi timori in merito a ciò che il Spencer prova per Steffy. La donna ha voluto sapere da Liam se ama ancora la Forrester e la sua risposta è stata: "Abbiamo una figlia insieme. Sì, la amo". La donna, in lacrime, ha deciso di andarsene via e tutta la scena è stata seguita di nascosto da Thomas, che si è mostrato più soddisfatto che mai per ciò che è riuscita a creare sua sorella con il bacio a Liam.

Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas

Se la relazione tra Hope e Liam sembra quasi essere arrivata al capolinea, c'è qualche margine di miglioramento per quanto riguarda il matrimonio tra Brooke e Ridge. I due si sono confrontati, arrivando a una conclusione: l'amore per i loro figli non può portare dei problemi nella loro relazione. Lei vorrebbe che tornassero a vivere insieme.

Ovviamente hanno discusso su ciò che sta accadendo tra Liam e Hope. Inconsapevoli di ciò che sia successo tra il Spencer e Steffy, Brooke ha informato Ridge della proposta di matrimonio che è stata fatta alla giovane Logan. Brooke, come sempre, ha sostenuto che per far sì che il matrimonio prosegua senza ostacoli, Thomas dovrebbe mettersi da parte e lasciar vivere a Hope la sua vita.

Dal canto suo Ridge si è mostrato più convinto che mai delle buone intenzioni del figlio: non potrebbe mai fare del male a nessuno, soprattutto a Hope.

In più crede che Brooke potrà tornare nuovamente ad amarlo, solamente quando avrà perdonato Thomas. È sicuro di ciò e non le chiederebbe di farlo se non fosse fermamente convinto del fatto che suo figlio non sia pericoloso. Brooke si è mostrata attonita, riuscirà a perdonare Thomas?