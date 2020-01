A circa due settimane dal ritorno di Grey's Anatomy in America, i fan del Medical-Drama sono stati "travolti" da una notizia del tutto inaspettata. Dopo ben 15 anni l'interprete dell'amatissimo Alex Karev ha deciso di abbandonare il telefilm che l'ha reso famoso. A dare l'annuncio, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato Micheal Ausiello che su TvLine ha reso note le decisioni di Justin Chambers.

La notizia, confermata da tutti i principali siti americani, ha immediatamente fatto il giro del mondo, gettando nello sconforto gli affezionati fan del "Dottor Lucifero".

Justin Chambers lascia Grey's Anatomy per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi

Presente in Grey's Anatomy dal lontano 2005, Justin Chambers non farà più parte del cast fisso del Medical-Drama prodotto da Shonda Rhimes. A confermarlo è stato lo stesso attore che sui suoi canali social ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti del cast originale, senza dimenticare di ringraziare i fan che per più di 15 stagioni hanno seguito le appassionanti storyline di Alex Karev. L'attore ha poi precisato le motivazioni che l'hanno spinto a prendere questa inaspettata decisione.

Smentendo, di fatto, le teorie secondo le quali l'interprete sarebbe stato allontanato dalla produzione, Justin Chambers ha addotto a semplici scelte lavorative la decisione di abbandonare Grey's Anatomy.

Ecco il commosso messaggio dell'attore:"Non c'è un momento giusto per dire addio ad uno show e ad un personaggio che hanno segnato così tanto la mia vita negli ultimi 15 anni! È da un po' che speravo di diversificare i miei ruoli e le mie scelte lavorative e adesso che ho 50 anni e ho la fortuna di poter contare su una meravigliosa e splendida moglie e 5 meravigliosi figli, penso sia il momento giusto! E visto che sto lasciando Grey's Anatomy voglio ringraziare tutta la famiglia della ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast: Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. e il resto dei meravigliosi colleghi sia passati che presenti e ovviamente tutti i fan di questo meraviglioso viaggio insieme!".

L'ultima apparizione di Alex Karev in Grey's Anatomy

Se nessuno screzio con i colleghi storici e con la produzione di Grey's Anatomy è dunque imputabile all'abbandono di Justin Chambers, ciò che ha più sconvolto i fan dell'amatissimo "Dottor Lucifero" è la notizia che l'ultimo episodio con Alex Karev è già andato in onda. Stando a TvLine pare infatti che l'avventura dell'attore si sia conclusa con l'ottavo episodio della sedicesima stagione.

La puntata numero 350 di Grey's Anatomy non ha sancito solo l'ennesimo record per il Medical-Drama, ma anche il definitivo abbandono di uno dei personaggi storici del telefilm. L'avventura di Alex Karev a Settle si è quindi conclusa con il tentativo, poi riuscito, di restituire a Meredith Grey la licenza medica.