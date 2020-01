Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la TV Soap americana campione di ascolti delle reti Mediaset.

Gli spoiler delle puntate in onda dal 3 al 9 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che l'atteggiamento di Hope Logan nei confronti di Phoebe desterà le preoccupazioni di Liam Spencer e Steffy Forrester. In particolare, i due ex coniugi temeranno che la donna abbia scambiato la nuova arrivata per Beth.

Beautiful, puntate 3-9 febbraio: Wyatt e Sally conoscono Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope rivelerà alle zie di sentirsi meglio, da quando ha stretto tra le braccia la piccola Phoebe.

Poi, racconterà a Liam di aver avvertito un certo legame con la piccola, quando è andata a trovarla. A tal proposito, la Logan confiderà di essersi sentita nuovamente madre.

Wyatt e Sally, intanto, si recheranno alla casa sulla scogliera per conoscere la nuova arrivata. Qui, lo Spencer noterà una strana somiglianza tra Kelly e la figlia di Steffy. Tesi, che sarà confermata anche da quest'ultima.

Zoe sospetta di Reese e Flo

Allo stesso tempo, Zoe si introdurrà nell'appartamento lasciato libero da suo padre, per rovistare nei cassetti.

A tal proposito, la Buckingham crederà che Flo e Reese siano immischiati in un brutto giro, tanto da volerne trovare le prove. La modella, infatti, troverà i documenti dell'adozione della neonata, tra gli oggetti personali della Fulton. Ma la ragazza rimarrà sconvolta dalla lettura, tanto da chiedere una spiegazione all'ex croupier di Las Vegas sulla nascita di Phoebe. Zoe, infatti, sarà certa che Flo non abbia dato alla luce la bambina, tanto da temere che sia figlia di Reese.

Peccato, che la donna neghi ogni coinvolgimento nello scambio delle culle.

Beautiful, anticipazioni al 9 febbraio: Liam e Steffy preoccupati per Hope

Le trame di Beautiful in onda prossima settimana (3-9 febbraio 2020), rivelano che Hope tornerà a trovare Steffy, in quanto vuole trascorrerà più tempo possibile insieme a Phoebe. La figlia di Brooke, infatti, dimostrerà di stare meglio, grazie alla vicinanza della neonata.

Ma Liam e la figlia di Ridge temeranno che la Logan possa sviluppare un attaccamento morboso nei confronti della nuova arrivata.

Nel frattempo, Zoe incontrerà Xander, al quale confesserà quello che ha scoperto a riguardo l'adozione da parte della Forrester. L'Avant rimarrà sconvolto davanti a questa confessione, mentre Brooke ringrazierà il consorte per aver incoraggiato i coniugi Spencer a reagire al grave lutto.

La Logan potrebbe aver scambiato Phoebe per Beth

In seguito, Hope si metterà a piangere quando troverà la casa piena di fiori e perfettamente in ordine, tanto da ringraziare la madre per la vicinanza.

Allo stesso tempo, quest'ultima e Ridge dimostreranno preoccupazione sul modo in cui la Logan sta affrontando il lutto. Infatti, temeranno che la ragazza possa aver scambiato Phoebe per Beth come Liam e Steffy. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa story-line.