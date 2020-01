Prosegue l'appuntamento con le sorprendenti notizie su Beautiful, la TV Soap americana trasmessa da oltre 20 anni sui teleschermi italiani.

Gli spoiler della puntata del 30 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Zoe Buckingham temerà di essere stata ingannata da suo padre Reese (Wayne Brady), tanto da svelarlo a Xander. Hope Logan, invece, tornerà a lavorare alla Forrester Creations, dimostrando di aver reagito al grave lutto, che l'ha recentemente colpita.

Trame di Beautiful, puntata 30 gennaio: Zoe teme di essere stata ingannata da Reese

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulla nuova puntata in programma giovedì 30 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Zoe sospetterà che suo padre gli abbia raccontato molte bugie, tanto da essere stato costretto a lasciare in fretta e furia Los Angeles per salvarsi da qualcosa o qualcuno di misterioso. Per questo motivo, la modella entrerà in crisi, tanto da confidare i suoi sospetti a Xander (Adain Bradley).

L'Avant, a questo punto, ribadirà di aver notato il profondo cambiamento di Buckingham durante questo ultimo periodo.

Di conseguenza, Zoe comincerà a studiare un piano per capire cosa tormenta l'esistenza di suo papà, fuggito a Londra. In particolare, la giovane comunicherà al fidanzato di avere intenzione di recarsi nell'appartamento lasciato da suo padre per avere delle risposte. Qui, la Buckingham conoscerà per la prima volta Flo Fulton (Katrina Bowden).

Beautiful, anticipazioni del 30 gennaio: Hope torna alla Forrester Creations

La trama dell'episodio di Beautiful, che i telespettatori vedranno domani 30 gennaio 2020 sul Canale 5, si soffermerà su Hope, interpretata dall'attrice Annika Noelle. Tutti alla Forrester Creations saranno felici di assistere al ritorno della Logan a lavoro dopo aver superato, con fatica, il grave lutto provocato dalla perdita della sua adorata primogenita Beth.

La moglie di Liam (Scott Clifton), infatti, apparirà profondamente cambiata, grazie alla vicinanza della famiglia e degli amici. In questo frangente, Hope ammetterà di essere molto contenta per Steffy, che ha adottato una stupenda bambina. Inoltre, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) scoprirà che lo stilista e Eric hanno dato il loro pieno sostegno alla sua collezione di moda, senza limite di budget.

Dall'altro canto, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) avrà un incontro con sua madre e Ridge (Thorsten Kaye) alla casa sulla scogliera. In questo frangente, la Forrester ammetterà di aver creato una sintonia speciale con Phoebe.

Infine, confiderà che la sua sorellastra è migliorata grazie alla vicinanza della nuova arrivata.