Clamorosi colpi di scena accadranno ad inizio 2020 nella soap opera di Beautiful. Gli spoiler americani delle puntate in onda dal 6 al 10 gennaio, rivelano che Steffy Forrester riuscirà ancora una volta a dividere Liam Spencer e Hope Logan dopo essere stata manipolata da suo fratello Thomas.

Beautiful: Liam chiede la mano di Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio sull'emittente Cbs, rivelano che Liam avrà la certezza che Thomas (Matthew Atkinson) non sia cambiato quando arriverà a minacciarlo pesantemente durante un litigio nell'azienda di famiglia.

Durante lo scontro, il padre di Douglas riterrà lo Spencer non adatto per Hope (Annika Noelle), tanto da svelare le sue intenzioni diaboliche. Inoltre, lo accuserà di non aver ancora chiesto di sposarla, visto che professa di amarla. Un'accusa che genererà la furia di Liam (Scott Clifton), il quale sarà sempre convinto a proteggere la Logan dall'ex marito.

In seguito, il figlio di Bill deciderà di recarsi dalla fidanzata per farle una proposta di matrimonio. In questo frangente, l'uomo detterà delle condizioni importanti.

Alcuni rumors, infatti, rivelano che lo Spencer le suggerirà di tagliare tutti i ponti con Thomas, compreso l'affido condiviso di Douglas. Inoltre, Liam pretenderà che Hope smetta di lavorare con l'ex marito nell'azienda di famiglia. Imposizioni che non saranno recepite bene dalla figlia di Brooke, la quale deciderà di rivelare tutto ciò a Thomas. Proprio quest'ultimo, a questo punto, organizzerà un piano per dividere l'ex moglie dal suo rivale.

Thomas incoraggia Steffy a tornare con l'ex marito

Le trame di Beautiful in onda dal 6 gennaio in America, rivelano che Steffy si lascerà manipolare da Thomas. In particolare, le rivelerà che il suo ex marito ha chiesto la mano della Logan. Per questo motivo la incoraggerà a riavvicinarsi, sapendo che nutre ancora dei sentimenti per lui. La donna, all'inizio, si rifiuterà di seguire il consiglio, per poi cambiare idea quando ricorderà il momento di passione avuto l'estate prima insieme al padre di sua figlia.

La Logan vede un bacio appassionato tra lo Spencer e la Forrester

Nel frattempo, il Forrester chiederà ad Hope di recherà sulla casa sulla scogliera, dove ad attenderla ci sarà una brutta scoperta. La donna, infatti, vedrà Steffy e Liam mentre si stanno baciando appassionatamente, tanto che la Logan scapperà in lacrime dall'abitazione. In seguito, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) comunicherà al compagno di non volerlo più nella sua vita. Per questo motivo, gli spoiler indicano che lo Spencer si troverà a vivere momentaneamente sul divano dell'ex moglie. In questo modo, Thomas riuscirà a dividere i "Lope" come aveva fatto con i "Bridge" grazie alle sue manipolazioni.