Una nuova ed emozionante puntata della soap Beautiful attende i numerosissimi fan nel pomeriggio di domenica 19 gennaio, dove i telespettatori potranno assistere all'incontro tra Liam e la piccola 'Phoebe', ignaro che si tratti invece di Beth, sottratta con l'inganno dal dottor Reese allo scopo di ricavare il denaro necessario da restituire agli usurai. Tra il marito di Hope e la nuova arrivata si instaurerà sin da subito un forte legame e ciò renderà felice Steffy. Il Buckingham intanto, sarà riuscito a tenere a bada gli strozzini, consegnando loro i 50.000 dollari ricevuti da Taylor per l'adozione della bimba.

Il piano di Reese va in porto: Beth viene adottata da Steffy

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori anche nel prossimo episodio in onda nel pomeriggio del 19 gennaio, dove Steffy e Taylor saranno al settimo cielo dopo aver incontrato Flo e la neonata da adottare. La figlia di Ridge, decisa a coronare il sogno di dare una sorellina a Kelly, coinvolgerà nella vicenda anche Liam, il quale accetterà di andare alla casa sulla scogliera per conoscere la nuova arrivata.

Flo infatti, su richiesta di Steffy, avrà portato la neonata a casa sua, in modo che anche la piccola Kelly cominci a familiarizzare con la sorellina.

Spoiler del 19 gennaio: Flo porta la bimba a casa di Steffy

Il Buckingham confesserà a Flo di non essere fiero dello scambio di neonati. L'uomo inoltre, continuerà a sottolineare il fatto di essere stato costretto a farlo solo per proteggere la figlia Zoe, presa di mira dagli strozzini.

Reese, ringrazierà la sua complice non solo per averlo aiutato con Steffy, ma soprattutto per non aver rivelato a nessuno il suo subdolo inganno. Florence non si sentirà di giudicarlo, dato che avrà compreso che l'uomo è disperato e che ha compiuto il terribile gesto solo perché subissato dai debiti. Intanto gli usurai sembreranno non accontentarsi dell'anticipo dato loro dal Buckingam.

Liam tiene tra le braccia Phoebe, ignaro che si tratti di Beth

Liam dunque, si recherà a casa dell'ex moglie e farà la conoscenza della nuova arrivata che, come noto, la Forrester avrà chiamato 'Phoebe', in memoria della gemella scomparsa. Il marito di Hope, che sta ancora elaborando il lutto per morte di Beth, stringerà tra le braccia la neonata e sentirà con la piccola un immediato legame. Liam, ignaro che la creatura che tiene in braccio è proprio la sua piccola Beth, sarà felice della situazione e prometterà alla bimba di amarla in quanto sorella della piccola Kelly.

In attesa di ulteriori novità sui protagonisti della soap americana, ricordiamo che questo episodio andrà in onda domenica 19 gennaio su canale 5, a partire dalle 14:00.