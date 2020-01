Prosegue l'appuntamento dedicato a Beautiful, la soap opera che ogni giorno è vista da quasi due milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse a gennaio negli Usa, rivelano che Sally Spectra farà preoccupare Ridge e Steffy Forrester dopo aver notato il suo scarso interesse sul lavoro. La giovane, infatti, accuserà un brutto malore, che potrebbe essere la spia di una malattia.

Beautiful: Sally e Thomas, sfida a colpi di linee di moda

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane in onda a gennaio 2020 in America, si soffermano su Sally, il cui comportamento farà preoccupare moltissimo sia Ridge che Steffy.

Secondo il sito "Soap Opera Digest", la fidanzata di Wyatt potrebbe essere malata, dopo aver accusato un malore.

Tutto inizierà quando la Spectra inizierà a lavorare ad una nuova linea di moda insieme alla Forrester, mentre Thomas riuscirà a convincere Hope a tornare a lavoro, accorciando così il periodo di maternità, preso dopo il ritrovamento della piccola Beth. A tal proposito, la Logan si getterà a capofitto nella realizzazione di una collezione per la 'Hope for the Future'. Ma ecco che il padre di Douglas cercherà di mettere zizzania tra le due stiliste, in quanto crede che le due linee destinate ad uno stesso target siano troppe.

Thomas, a questo punto, convincerà suo padre Ridge ad organizzare una gara. Infatti, farà in modo che le due linee di abbigliamento sfilino in passerella, al fine di raccogliere consensi da parte dei distributori. Dopodiché, la vincitrice sarà messa in produzione. Una proposta che sarà ben accettata da Steffy, la quale dimostrerà di voler vincere ad ogni costo nei confronti del fratello. La Forrester, esigerà che Sally si impegni al massimo nella realizzazione degli abiti.

Peccato, che la Spectra abbia iniziato ad accusare degli strani malesseri.

Beautiful trame: la Spectra ha una grave crisi di panico, Steffy e Ridge preoccupati

Le trame di Beautiful in onda a gennaio sulla Cbs e tra otto mesi in Italia, rivelano che lo strano comportamento di Sally si ripercuoterà sulla creazione dei suoi modelli. Steffy e Ridge, infatti, appariranno molto in ansia, tanto da essere costretti ad informarla di dover prendere alcuni provvedimenti in merito.

Per questo motivo, la Spectra temerà di essere licenziata dallo stilista e della figlia dopo aver saputo che le sue creazioni non potranno far parte della sfida. Ma ecco che i due Forrester la rassicureranno a riguardo, sebbene siano in ansia per le sue condizioni di salute.

La fidanzata di Wyatt, infatti, non apparirà più la stessa dopo aver accusato una grave crisi di panico. Che siano i sintomi di una malattia ben più grave?

Intanto, la donna avrà dei problemi nella sfera sentimentale, tanto da chiamare il fidanzato Wyatt con il nome di Liam durante una conversazione. Un lapsus, derivato da una possibile malattia? In attesa di sapere quale sarà la verità, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.