Una nuova ed appassionante puntata di Beautiful terrà compagnia ai telespettatori anche nel pomeriggio di domenica 2 febbraio, dove Wyatt farà la conoscenza della nuova arrivata Phoebe. Lo Spencer, recatosi a Malibu con Sally, non potrà a fare a meno di notare la somiglianza tra la neonata e Kelly e lo farà presente anche a Steffy. Zoe intanto, confiderà a Xander quanto successo con Flo nell'appartamento del padre e sarà sempre più decisa a scoprire la verità sulla natura del loro rapporto. Riuscirà la modella a scoprire l'inganno di Reese e Flo riguardo l'adozione di Phoebe?

Wyatt nota la somiglianza tra Kelly e Phoebe nella nuova puntata di Beautiful

L'arrivo di Phoebe sembrerà aver portato un po' di serenità a Hope, la quale confiderà a Liam di sentirsi più propensa a guardare al futuro. La Logan, insieme a Donna e Katie, passerà un momento piacevole giocando a puzzle e durante il quale ricorderà anche il momento del parto. Liam invece, si sentirà in colpa per non essere riuscito ad arrivare in tempo a Catalina. Lo Spencer infatti, sarà convinto che le cose potevano andare diversamente se solo fosse stato presente al momento della nascita di Beth.

Wyatt e Sally intanto, faranno visita a Steffy e conosceranno finalmente Phoebe. Lo Spencer in particolare noterà la somiglianza della neonata con la piccola Kelly. Anche Steffy dirà di trovare le due bambine molto simili, come se ci fosse un reale legame di sangue tra loro.

Beautiful, spoiler del 2 febbraio: Zoe determinata a scoprire la verità su Reese e Flo

Zoe intanto, dopo aver conosciuto Flo, si recherà alla Forrester e parlerà di quanto accaduto nell'ex appartamento del padre a Xander.

La ragazza gli parlerà dell'incontro con la misteriosa ragazza, che sarebbe una vecchia fiamma di Reese. Qualcosa però, sembrerà turbare la modella, dato che sospetterà che la giovane le stia nascondendo qualcosa. Flo infatti, non avrà risposto alle sue domande, sarà stata evasiva e per tutto il tempo si è mostrata spaventata. Sarà per questo motivo che Zoe vorrà vederci chiaro sull'intera vicenda.

Intanto Liam raccoglierà le confidenze della moglie, la quale gli dirà di non voler rinunciare al sogno della famiglia allargata e si riprometterà di occuparsi di Phoebe e Kelly. Solo con il prosieguo delle puntate si potrà capire meglio come Hope si legherà alla nuova arrivata, inconsapevole che si tratti proprio della figlia Beth.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Beautiful in onda domenica 2 febbraio a partire dalle 14:00 su Canale 5.