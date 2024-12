Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 9 al 13 dicembre Vanessa, Carolin e il piccolo Arthur lasceranno la Germania per trasferirsi in Austria. La loro partenza getterà nello sconforto Max, visto che il personal trainer dovrà separarsi dal figlio appena nato. A cercare di rincuorarlo ci penserà Imani, la quale comincerà a nutrire dei sentimenti per lui e a vederlo con occhi diversi.

Vanessa, Carolin e il piccolo Arthur vanno a vivere in Austria

La nuova settimana di programmazione della soap tv tedesca riprenderà dal momento in cui Max avrà organizzato per Vanessa e Carolin delle romantiche nozze simboliche al Furstenhof.

Il personal trainer in questo modo, rimedierà all'errore commesso poco prima, quando aveva fatto saltare il matrimonio non appena saputo che le due donne avevano intenzione di trasferirsi in Austria con il piccolo Arthur.

Una volta unite in matrimonio, Vanessa e Carolin si prepareranno a lasciare la Germania e con loro vorrà partire pure Max per non allontanarsi dal figlio appena nato. Il progetto del personal trainer andrà però in fumo visto che non potrà trasferirsi immediatamente in Austria. L'uomo si riprometterà di raggiungere le due donne e il piccolo Arthur entro poche settimane e saluterà quindi il figlioletto con una stretta al cuore.

Imani consola Max dopo la partenza di Arthur

Leander invece, sarà sulle tracce di Gesine, l'unica persona in grado di scagionarlo dalle accuse di aver provocato la morte di Vroni.

Alexandra si metterà di nuovo in mezzo e farà in modo che Leander non possa incontrare la testimone. Intanto proprio il giovane medico continuerà a pensare ad Eleni, sicuro di poterla riconquistare. Lei però è ormai impegnata con Julian, il suo nuovo fidanzato.

Dopo la partenza di Carolin, Vanessa e Arthur, Max sarà angosciato e Imani deciderà di stargli vicino.

Per risollevargli il morale, la donna organizzerà un giro in bicicletta e il tutto di svolgerà in un clima di spensieratezza. I due saranno sempre più complici e Imani comincerà a vedere Max con occhi diversi. Otto infine scopre che Valentina è innamorata di Noah e informa della cosa Greta.

Tempesta d'amore leader degli ascolti della mattina di Rete 4

Tempesta d'amore va in onda dal marzo scorso nella fascia mattutina che va dalle 9:45 alle 10:45, facendo da traino al programma di Federica Panicucci Mattino 4.

La serie ambientata al Furstenhof riesce a conquistare ogni giorno uno share del 5% con picchi del 6%, come accaduto per esempio il 3 dicembre scorso quando il prodotto Mediaset ha toccato il 6,4% di share con una media di 249mila spettatori circa.