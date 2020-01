Tornano le anticipazioni relative alle nuove puntate di Beautiful, riguardanti in particolare ciò che accadrà negli episodi in onda dal 26 gennaio al 1° febbraio. Su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40, i telespettatori assisteranno alla conclusione dell'adozione di Beth da parte di Steffy Forrester, la quale riuscirà finalmente a coronare il sogno di dare una sorellina a Kelly. Ignara del fatto che la neonata sia in realtà la figlia di Liam e Hope, deciderà di chiamare la nuova arrivata 'Phoebe', in memoria della sorella gemella scomparsa.

Intanto, tra Liam e Hope vi sarà aria di crisi, con la Logan che spingerà il marito a stare vicino a Steffy e alla nuova arrivata.

Anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio: Steffy conclude l'adozione di Beth

Continuano gli intrighi e le emozioni nelle prossime puntate di Beautiful dove la figlia di Ridge riuscirà a concludere le pratiche per l'adozione della bimba che crede essere figlia di Flo. Steffy sarà al settimo cielo, inconsapevole di essere caduta nel tranello di Reese. Come noto, il Buckingham ha sottratto la neonata subito dopo la nascita, facendo credere a Liam e Hope che la neonata sia morta durante il parto.

Reese, grazie al denaro ricavato dall'adozione, riuscirà a saldare finalmente i debiti con gli strozzini londinesi e salvare la figlia Zoe.

Puntate Beautiful al 1° febbraio: Liam e Hope in crisi

Tra Hope e Liam i rapporti cominceranno a scricchiolare, tanto da destare la preoccupazione dei Forrester. I due, in ospedale per una visita di controllo, si imbatteranno in Reese il quale sembrerà particolarmente a disagio.

Sarà in questo momento che la Logan vorrà la conferma dall'uomo che sua figlia Beth sia effettivamente nata morta. Intanto, dopo aver ufficializzato l'adozione, Steffy potrà finalmente portare a casa la piccola che, come anticipato, chiamerà Phoebe. Sarà Ridge ad informare Brooke, Liam e Hope della novità, con quest'ultima che spingerà il marito ad andare alla casa sulla scogliera per stare accanto a Steffy e alla piccola Phoebe in questo delicato momento.

Con questo gesto, i due coniugi potrebbero allontanarsi sempre di più e rischieranno seriamente di vedere andare in frantumi il loro matrimonio. La Logan ancora non riuscirà a rassegnarsi all'idea di non essere riuscita a diventare mamma e la notizia dell'adozione da parte di Steffy potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda da domenica 26 gennaio a sabato 1° febbraio, come sempre a partire dalle 13:40 su Canale 5. Per i fan che si fossero persi qualche puntata, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.