Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera di maggiore successo in tutto il mondo. Le trame americane relative alle puntate in programma dal 20 al 24 gennaio su Canale 5, rivelano che Eric deciderà di cacciare Shauna dalla sua abitazione, mentre Thomas Forrester tornerà a manipolare la sorella Steffy. Infine, Sally Spectra verrà lasciata da Wyatt Spencer dopo aver rivelato a Katie di essere malata.

Beautiful: Eric caccia di casa Shauna, Quinn furiosa

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in programma da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020 sulla Cbs, annunciano l'ingresso di un nuovo personaggio.

Stiamo parlando dell'attore greco Andreas Georgiou, il quale sarà coinvolto in una trama ambientata alla Spencer Pubblications. Inoltre, i telespettatori vedranno Eric comunicare una brutta notizia a Quinn. L'uomo, infatti, deciderà di cacciare dalla sua abitazione Shauna, dopo aver scoperto che è l'artefice della crisi tra Ridge e Brooke. Una scelta che manderà su tutte le furie Quinn (Rena Sofer), la quale incolperà la Logan del fattaccio. Inoltre, la madre di Wyatt rivelerà al marito di voler continuare a fare la guerra alla rivale, nonostante sia la sua ex moglie.

Più tardi, la Fuller avrà un ennesimo scontro con la madre di Hope, dove quest'ultima le dirà di essere la vera matriarca dei Forrester. In particolare, sentenzierà che non è una donna adatta per Eric in quanto non è all'altezza di Stephanie.

Thomas propone a Steffy un'affare

Steffy, nel frattempo, sarà vinta dai rimorsi di coscienza per aver aiutato Thomas a dividere Hope (Annika Noelle) e Liam. La donna, infatti, vorrà ricongiungere la coppia, tanto da progettare un piano.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'iniziativa della donna non sarà vista bene dal fratello. In particolare, il giovane Forrester proporrà alla sorella un'affare al fine di impedirle di riappacificare lo Spencer e la Logan. Dall'altro canto, quest'ultima troverà conforto tra le braccia del padre di Douglas dopo la rottura con il fidanzato. Gli spoiler indicano che il figlio di Ridge cercherà di rincuorare l'ex moglie e le dirà che il fratello di Wyatt ha sempre avuto due piedi in una scarpa.

Per questo motivo, le ricorderà che qualora tornasse da Liam (Scott Clifton) dovrebbe condividerlo con Steffy.

Beautiful spoiler: Sally ha una malattia, Wyatt la lascia

Gli spoiler di Beautiful in onda questa nuova settimana (20-24 gennaio 2020) in America, rivelano che Sally (Courtney Hope) dimostrerà di nascondere un segreto. La donna, infatti, rivelerà di avere una malattia durante un confronto con Katie.

Inoltre, la Spectra apparirà terrorizzata dall'idea che Wyatt la lasci per tornare da Flo Fulton (Katrina Bowden), tanto da organizzare un piano per impedirglielo. Purtroppo, l'iniziativa della giovane non andrà in porto, visto che nelle puntate americane dal 20 al 24 gennaio, lo Spencer deciderà di lasciare la fidanzata, incapace di perdonarla per averlo chiamato con il nome di Liam. L'uomo, infatti, crederà che Sally sia ancora innamorata del fratello mentre lui è ancora preso da Flo.

Una scelta, che potrebbe avere delle ripercussioni dopo la scoperta della malattia della giovane.