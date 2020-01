Un Posto al Sole è pronto per un'altra settimana in compagnia dei personaggi di Palazzo Palladini. Durante le puntate che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio, Arianna e Andrea saranno sempre più lontani, mentre Marina Giordano scoprirà la verità su Fabrizio Rosato. Angela e Franco litigheranno a causa dei problemi di Bianca, mentre Silvia cercherà di far riappacificare Otello e Teresa. Intanto, al Caffè Vulcano continueranno le incomprensioni tra Patrizio e Samuel e il lavoro in cucina non sarà semplice.

Anticipazioni di Un Posto al Sole, settimana dal 20 al 24 gennaio: Teresa e Otello faranno pace

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 20 al 24 gennaio raccontano che Sebastiano e Fabrizio si scontreranno nuovamente. Il difficile rapporto tra il compagno di Marina e suo zio, avrà delle ripercussioni anche sul lavoro dell'imprenditrice e Roberto sarà molto preoccupato. Ferri cercherà di andare a fondo ed indagare per capire meglio la situazione. Nel frattempo, Fabrizio sarà pronto a fare qualsiasi cosa per dimostrare il suo amore per Marina e arriverà a prendere una decisione inaspettata: di cosa si tratterà?

La Giordano scoprirà finalmente la verità su Fabrizio e quindi che è stato lui ad uccidere suo padre e commettere l'omicidio di cui era accusato Arturo? Come reagirà la donna?

Le trame di Un Posto al Sole dal 20 al 24 gennaio rivelano che Silvia si farà aiutare da Rossella per cercare di recuperare il rapporto tra Otello e Teresa. L'ex vigile riuscirà a recuperare il suo rapporto con la donna, sebbene il legame resterà a distanza.

Spoiler Un Posto al Sole fino al 24 gennaio: Samuel consolerà Arianna

Nel frattempo Giulia sarà preoccupata per Marcello e si sfogherà con Ornella: l'uomo sparirà per un po' e questo farà pensare alla Poggi di averlo offeso. Arianna e Andrea saranno sempre più distanti e la tristezza della donna colpirà Samuel che penserà di fare un gesto per farla tornare a sorridere: ci riuscirà?

Nel frattempo, l'aiuto cuoco avrà grossi problemi con Patrizio e tra i due sarà sempre più difficile trovare un punto d'incontro. Filippo aspetterà con ansia il ritorno di Serena e Irene da Berlino: la Cirillo sarà ancora convinta di voler mettere fine al loro matrimonio? Mentre sarà in viaggio, Serena farà un incontro totalmente inaspettato. Angela e Franco saranno ancora alle prese con i problemi scolastici di Bianca e continueranno a litigare in merito alla possibilità di affiancare alla bambina un insegnante privato. Più tardi la Poggi deciderà di avere un nuovo colloquio con la maestra Gagliardi che esprimerà le sue perplessità riguardo a Franco. A questo punto Angela si troverà di fronte a una scelta difficile da prendere.