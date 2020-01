L'oroscopo di domani, venerdì 31 gennaio, rivela le previsioni tutti i segni zodiacali. Per molti segni di fuoco (Scorpione e Ariete) gennaio è stato un mese turbolento, fatto di litigi e avventure passeggere. Per altri invece un momento grigio, di separazione (Cancro), o di grande resistenza allo stress (Bilancia). Questo invece è un momento top per i nati sotto il segno dei Pesci, che hanno dalla loro parte amore, soldi e lavoro. Ma scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo.

Previsioni astrologiche e oroscopo del 31 gennaio

Ariete. Sarà un fine settimana impegnativo, fatto di scelte importanti da valutare con grande attenzione. Il vostro temperamento scritto nell'oroscopo vi porta ad essere rapidi e infuocati, portandovi a prendere scelte decisive con troppa superficialità. Ponderate attentamente e non fatevi coinvolgere dalla fretta. Attenzione anche alle vostre parole, dosatele con cura con le persone che vi stanno accanto.

Toro. Questo venerdì sarà ricco di emozioni, di sorprese e di colpi di scena.

È il momento migliore per affrontare delle sfide e vincerle. Ottime prospettive per le relazioni personali, mentre dovrete cercare di recuperare terreno sulle vostre relazioni sentimentali. Ultimamente vi siete agitati, avete litigato, e il vostro umore non è certo alle stelle. Un consiglio: non provate a recuperare quelle storie che ormai sono cessate da tempo, accettate la fine come un nuovo inizio.

Gemelli. Avete sofferto molto in questo periodo, le vostre ferite sono ancora aperte ed è visibile. Il vostro umore, a causa di queste esperienze negative che avete subito, è ai livelli minimi. Forse avete avuto una delusione al lavoro, o un progetto a cui tenevate è naufragato. Dovrete tenere duro in qualche modo, soprattutto nei confronti del vostro partner. Abbiate pazienza e non rovinate il vostro rapporto sentimentale: la prima settimana del prossimo mese sarà decisiva, abbiate fiducia nel vostro oroscopo.

Cancro. In amore state soffrendo abbastanza e i vostri pensieri sono sempre nebulosi. Per i nativi che soffrono di crisi sentimentali in questo periodo il fine settimana sarà abbastanza problematico. Meglio essere tattici e attendere, far fluire i pensieri in maniera libera senza appesantirvi. Occupatevi dei vostri hobby così da poter mettere in ordine i vostri pensieri. A febbraio, se deciderete di troncare una relazione che non vi soddisfa più, la sofferenza sarà minore.

Leone. Cautela è la vostra parola chiave. Questo venerdì sarete pieni di energie che potrete riversare male. Forse deciderete di allontanare definitivamente qualcuno, oppure di organizzare una trappola su qualcuno per ricordargli le sue responsabilità.

Meglio essere calmi e pensare prima di agire, perché potrete rompere dei rapporti che non potrete ripristinare più.

Vergine. Anche per voi vale lo stesso consiglio: dovrete stare cauti nelle vostre relazioni personali. I pianeti Giove e Saturno sono in ottima prospettiva verso di voi, quindi avete dalla vostra una serie di opportunità da cogliere al più presto. Un concorso, un esame oppure un test, questo è il momento migliore per cimentarvi in progetti con obiettivi da raggiungere. Le previsioni dell'oroscopo sono dalla vostra parte, quindi, per le attività lavorative è un momento d'oro.

Bilancia.

La vostra natura vi concede un buon temperamento e un animo dolce, ma quando siete sotto stress diventate particolarmente aggressivi. Il prossimo mese sarà molto impegnativo da questo punto di vista. Cercate di controllare, per quanto è possibile, le vostre reazioni quando siete sotto pressione. Il self-control vi tornerà molto utile, soprattutto in campo lavorativo.

Scorpione. Ultimamente state passando nelle bufere della polemica. Tante litigate, troppe parole spese male, agitazione verbale. Lo stress intorno a voi vi porta a mettere il petto in fuori ma, al contrario, rischiate di esibire il peggio della vostra personalità.

In particolare, questo venerdì avrete la Luna contro di voi, quindi la complessità aumenterà di molto. C'è una nota positiva però: Venere è favorevole verso di voi, quindi potrete utilizzare questo periodo per una riconciliazione.

Sagittario. Ultimamente vi siete imbattuti in situazioni sentimentali molto burrascose, che ancora vi stanno facendo soffrire. Questo però è un ottimo periodo per rimettervi la testa a posto e fare ordine nei vostri pensieri. Confusione, insoddisfazione e rancore, sono sentimenti che presto svaniranno. E ritroverete la vostra splendida lucidità mentale.

Capricorno. Fisicamente non siete al top.

Avvertite molta stanchezza fisica, in particolare nella schiena e nelle articolazioni. Vi sentite spossati e deboli, presi dalla pigrizia mentale. Non lasciatevi andare allo sconforto però, perché Saturno e Giove sono sempre dalla vostra parte. Supererete questo periodo negativo e, ad inizio del prossimo mese, avrete una grande fiducia nel vostro futuro.

Acquario. Avete dei rimorsi per qualcosa che non avreste dovuto fare. Un cambio casa, o di lavoro, qualcosa vi perseguita e non vi fa stare male. Inoltre vi sentite legati, privati della vostra autonomia, voi che per natura del vostro oroscopo siete liquidi e vi piace essere senza legacci.

Abbiate fiducia nel vostro segno e non fatevi influenzare dalle altre persone. Ritroverete presto il vostro smalto, fidatevi.

Pesci. Attenzione a prendere le cose sottogamba, non fatevi prendere alla sprovvista e imparate dalle esperienze passate. Sia Venere che Giove e Saturno sono dalla vostra parte, quindi in campo sentimentale e lavorativo siete al meglio delle vostre possibilità. Quindi non commettete gli errori del passato e cogliete il meglio di questo periodo.