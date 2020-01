Le previsioni astrologiche dell'Oroscopo di oggi 10 gennaio prevedono un periodo intenso per i Pesci dal punto di vista sentimentale. Momenti non performanti per Bilancia e Capricorno, che dovranno affrontare dei disagi interiori. Le questioni sentimentali logorano anche Scorpione e Sagittario. Quest'ultimo in particolare vive un periodo altalenante, da passioni intense a momenti di stasi.

Approfondiamo ora l'oroscopo di questa giornata per la seconda sestina zodiacale, compresa fra Bilancia e Pesci.

Oroscopo del giorno, previsioni e astrologia dei segni da Bilancia a Sagittario del 10 gennaio

Bilancia - L'inizio della settimana non è stato molto felice. Avete ancora dei nodi da sciogliere, delle questioni irrisolte che necessitano di essere chiarite per essere in pace con voi stessi. Se avete sofferto di particolari problemi fisici questo è il momento giusto per prendervi un momento di assoluto relax, magari approfittando di questo weekend. Questo rinnovato vigore fisico potrebbe giovarvi anche in ambito amoroso.

Ma fate attenzione, dei problemi esterni alla relazione di coppia potranno crearvi dei fastidi. In particolare magari una persona, un amico o un collega, che potrebbe disturbare troppo le vostre frequentazioni.

Scorpione - Vi state tormentando per questioni sentimentali che necessitano, con urgenza, di essere risolte. Qualcuno cerca di tenervi sempre in ansia, sulle spine e in continua agitazione, che crea delle influenze negative nella vostra relazione sentimentale. E' arrivato il momento di prendere una decisione seria e immediata, ma la vostra foga potrebbe essere controproducente. Mantenete il sangue freddo, siate tattici e risolvete con grande agilità questo problema.

Sagittario - State scalpitando per entrare in partita. Sopratutto in ambito sentimentale, perché sentite l'esigenza di mettere tutto in discussione.

State passando dei periodi di grande intensità passionale a momenti di vuoto esistenziale, e sentite dentro di voi l'esigenza di un punto di equilibrio. La vostra indole passionale e avventurosa vi trascina con voi, cercate di essere posati e di riflettere sulla situazione che state vivendo.

Astrologia e Oroscopo, previsioni dei segni dello Zodiaco da Capricorno a Pesci per il 10 gennaio

Capricorno - Cogliete l'opportunità di questo periodo perché i pianeti Giove, Mercurio e Saturno vi saranno favorevoli. Le cose miglioreranno in molti ambiti della vostra vita, quindi potrete decidere di ripartire con una nuova speranza. Se avvertite un senso di straniamento nel vostro gruppo di lavoro, o di amici, questo potrebbe essere il momento migliore per poter esprimete al massimo il vostro carisma.

Acquario - Siete particolarmente suscettibili in questo periodo e non vi manca la polemica.

Vi sentite come stretti, in un angolino, a combattere contro tutto e tutti. In particolare con il vostro partner, potreste scaricare la tensione anche nel vostro rapporto di coppia. Cercate di esprimere il vostro pensiero con decisione, ma senza esasperare i toni.

Pesci - State nutrendo un grande amore che vorreste comunicarlo al mondo intero. Non tenete dentro qualcosa che ritenete bello, ma esprimetelo con la vostra gioia. Venere sarà presente con voi fino alla prossima settimana, quindi per le relazioni sentimentali sarà un periodo d'oro da cogliere al volo.