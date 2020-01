Le previsioni astrologiche dell'Oroscopo di venerdì 10 gennaio, relativamente ai primi sei segni zodiacali, rivelano dei conflitti in amore per Ariete e Leone. Al contrario del segno della Vergine, il quale vive un ottimo periodo in amore e in ambiente lavorativo. Per Cancro invece è un momento di rifarsi di un inizio anno non proprio in forma. Momento particolarmente interessante invece per i nati sotto il segno del Toro, pieno di curiosità e voglia di esperienze nuove.

Approfondiamo ora le previsioni astrali della prima sestina, da Ariete a a Vergine.

Previsioni astrologiche venerdì 10 gennaio, oroscopo dei segni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete - La tensione in amore sta aumentando. Gennaio è un mese particolarmente litigioso per le coppie, sopratutto per quelle che nel corso dello scorso anno hanno affrontato molte discussioni e frizioni. Meglio essere ragionevoli ed evitare possibili scelte drastiche di cui pentirsi. Cercate di non reagire d'impulso e fermatevi a riflettere di più sulla situazione.

Toro - Un grande senso dell'avventura vi sta pervadendo.

E' una cosa positiva perché di norma avete un spirito sedentario. State valutando scenari possibili, il desiderio di esplorare mondi nuovi. Ma nella vostra vita non state riuscendo a sopportare qualcuno che cerca di raggirarvi con troppe bugie.

Gemelli - In questo periodo non state cercando i vostri amici, state trascurando le vostre relazioni. Questo va contro la vostra indole, in genere a pieno contatto con il prossimo e al dialogo. Le località di pochi abitanti, o gli ambienti stretti, non vi stanno a genio e vi fanno soffrire. Forse anche in ambito lavorativo dovrete risolvere degli ostacoli. Anche se avete superato delle pesanti bufere in amore riscoprirete un rapporto più solido con il vostro partner.

Cancro - L'inizio dell'anno non è stato di sicuro il migliore, però questo fine settimana potrete aspirare a delle esperienze positive con cui riscattarvi.

In ambiente lavorativo avrete a che fare con degli ostacoli abbastanza importanti, vi serviranno tutte le vostre energie per superarlo. Qualche collega, forse, cerca di mettervi i bastoni tra le ruote e di farvi pressione.

Leone - Le vostre discussioni con il partner vi portano ad essere più cauti nei prossimi giorni, perché sarete messi alla prova. Questo sarà un periodo in cui deciderete se proseguire con la vostra relazione oppure tagliare i ponti definitivamente. Se il vostro rapporto è abbastanza solido magari potrete uscirne con una discussione accesa, per poi spegnersi definitivamente. Ma se la vostra relazione con il partner non è duratura allora potreste creare delle ferite particolarmente profonde.

Vergine - I nati sotto questo segno stanno scoprendo un'ottima intesa con i Toro, Cancro e Capricorno.

Le previsioni astrologiche confermano che l'intesa con questi segni è al massimo, potrebbe convolare anche in nozze o in matrimonio. Questo è un periodo molto favorevole per voi: con la vostra volontà potrete raggiungere dei risultati molto interessanti.