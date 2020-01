La telenovela di origini iberiche Una vita continua ad appassionare il pubblico con delle storie avvincenti. Le anticipazioni relative agli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, svelano che Ramon Palacios (Juanma Navas) dopo aver scontato una pena ingiusta, non avrà altra scelta che confessare ciò che è accaduto realmente il giorno in cui Celia (Ines Aldea) è morta. Il vedovo di Trini Crespo non appena suo figlio Antonito (Alvaro Quintana) gli dirà di essersi servito di Carmen per ottenere delle informazioni su di lui, dovrà dargli delle spiegazioni.

Il borghese sotto lo sguardo della Sanrujo, del figlio, e della nuora Lolita (Rebeca Alemany), dimostrerà che la moglie di Felipe Alvarez Hermoso non è morta a causa sua, ma nasconderà un dettaglio molto importante che non passerà di certo inosservato.

Ramon viene scagionato, Lolita e Antonito apprendono la verità sulla morte di Celia

A seguito di un salto temporale di dieci anni, le vicende dello sceneggiato subiranno una vera e propria svolta in tutti i sensi. Nelle puntate già andate in onda nella penisola iberica a partire da marzo 2019 e che debutteranno in Italia tra qualche mese, Ramon dopo aver passato parecchio tempo in prigione con l’accusa di aver causato il decesso di Celia, non riuscirà più a mentire.

Il Palacios ancora profondamente addolorato per la morte della moglie Trini e della commerciante di tinte per capelli, troverà il coraggio per confessare la realtà dei fatti ai suoi cari. In particolare il ricco borghese darà inizio ad un lungo racconto, ricordando a Lolita e Antonito che la moglie di Felipe perse il senno della ragione per non essere riuscita a mettere al mondo la creatura che portava in grembo.

La Casado a quel punto interromperà il discorso del suocero, precisando di ricordarsi alla perfezione la sofferenza della sua ex padrona. A seguito della morte della Crespo deceduta proprio in sua presenza, infatti Celia iniziò ad attaccarsi in modo morboso alla piccola Milagros.

Antonito sospetta del padre, il Palacios su tutte le furie

Successivamente la madre adottiva di Tano mise in evidenza i suoi segni di pazzia, visto che per impedire al Palacios di recarsi a Parigi con la figlia tentò di rapirla.

Antonito e Lolita verranno a conoscenza di quanto accaduto veramente quel tragico giorno in cui Celia perse la vita, ovvero nell’istante in cui minacciò Ramon con un coltello per poter portare con sé la neonata. Ebbene sì tramite un flashback i fans della soap scopriranno che la Alvarez Hermoso proprio quando era in procinto di uccidere il vedovo di Trini cadde dalla finestra, venendo raggiunta da Lucia che fece degli sforzi inutili per tentare di rianimarla.

Antonito quando avrà la conferma che suo padre è stato arrestato ingiustamente, gli chiederà come mai non ha aperto bocca durante il processo che gli avrebbe permesso di tornare subito in libertà. Nonostante ciò il marito di Lolita sospetterà che il suo genitore nasconda ancora qualcosa e non si sbaglierà affatto, infatti gli dirà di portarsi la verità fino alla tomba. Inoltre il Palacios replicherà al figlio inviandolo a non fargli più altre domande sull’intricata faccenda, e in preda alla furia se ne andrà via dall’attività commerciale gestita dallo stesso a dalla nuora.