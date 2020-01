Ennesimo record di ascolti per Maria De Filippi e il suo programma C'è Posta per te che, nella seconda puntata di ieri 18 gennaio, ha tenuto incollati al televisore una media di quasi 6 milioni di telespettatori. Il pubblico si è appassionato alle varie storie raccontate in studio dalla conduttrice, come quella della convivenza interrotta tra Valeria e Giuseppe. Proprio quest'ultimo, è stato molto apprezzato per la sua bellezza anche sui social, dove sono apparsi numerosi commenti in suo favore, tanto che alcuni hanno manifestato il desiderio di vederlo a Uomini e donne.

Pubblico in delirio anche per l'ingresso in studio dell'affascinante attore turco Can Yaman.

I social scatenati per Valeria e Giuseppe: 'La coppia dell'anno'

La storia dei due giovani partenopei Valeria Soccodato e Giuseppe Vescovo, è quella di una convivenza interrotta, culminata con un tradimento di lei. La ragazza ha chiesto quindi aiuto a Maria De Filippi, per convincere il padre delle sue bambine a darle una seconda possibilità. La missione, come hanno potuto vedere i telespettatori, è riuscita ed in molti, già durante il racconto della loro storia, si sono riversati sui social per commentare e per cercare informazioni relative alla coppia.

Su Twitter in particolare, alcuni li hanno definiti come 'la coppia dell'anno di C'è posta per te', mentre altri non sono rimasti indifferenti al fascino di Giuseppe.

C'è posta per te conquista quasi 6 milioni di spettatori

Una storia d'amore quella tra Valeria e Giuseppe andata a buon fine e che ha visto la coppia lasciare il salotto di Maria De Filippi mano nella mano. Grande entusiasmo anche per l'ingresso in studio di Can Yaman, l'attore turco interprete di Ferit Aslan in 'Bitter Sweet', giunto in trasmissione per fare una sorpresa alla madre e alla sorella di Ilaria .

Il pubblico femminile è andato in visibilio, tanto da arrivare a intonare 'sei bellissimo', sulle note del celebre brano della Bertè. Altro ospite speciale della puntata del 18 gennaio, è stata Mara Venier, la simpatica conduttrice veneta, che ha voluto regalare un sorriso a una famiglia distrutta dal dolore per la perdita della figlia 22enne Giada. Grande successo per la seconda puntata che, stando ai dati Auditel forniti in mattinata, è stata seguita da una media di 5.914.000 spettatori, pari al 30,9% di share, risultando di fatto, il programma più visto della prima serata del sabato.

Appuntamento il prossimo 25 gennaio, per scoprire nuove storie e nuovi ospiti speciali del people show di Maria De Filippi che, di settimana in settimana, regala emozioni, lacrime e sorrisi, al numeroso pubblico, come accaduto per la vicenda di Valeria e Giuseppe.