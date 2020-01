Ivan Gonzalez si sta delineando come uno dei principali protagonisti del Grande Fratello Vip 4: lo spagnolo, dopo aver fatto delle confidenze importanti sulla sua situazione familiare a Barbara Alberti, ha scelto ancora una volta la scrittrice per indicare chi tra le ragazze della casa sente più vicino a lui. L'ex tronista di Uomini e Donne, in maniera molto sincera, ha affermato che Clizia Incorvaia rappresenta senz'altro il suo prototipo di donna ideale. Ivan trova l'influencer non solo bella ma anche solare: tra i due concorrenti non sono mancate battute dolci che lasciano intravedere una complicità sempre più marcata.

Ivan interessato a Clizia

Il Grande Fratello ha fatto una bella sorpresa ad Ivan, organizzando un party in stile spagnolo in suo onore e con la complicità di tutti i concorrenti del reality. Durante la festa, Barbara ha chiesto ad Ivan chi tra le ragazze lo avesse colpito maggiormente e l'ex tronista non si tirato indietro, trovando una parola per ognuna delle sue compagne di avventura. Anche se non peccano certo di bellezza, come ha sottolineato Gonzalez. Adriana e Carlotta non le vede affini a sé.

Infatti la Volpe la vede più come una sorella maggiore, mentre la Maggiorana è a suo dire troppo debole e il percorso per lei potrebbe essere difficile.

Rita e Licia sono per Ivan affascinanti ma a colpirlo di più sono stati Paola e Clizia, ma è la Incorvaia che lui vede come suo prototipo di donna. 'Ha una parte divertente e solare, mi trasmette tanto', ha detto Ivan alla Alberti. E infatti, subito dopo la festa Gonzalez non ha perso tempo avvicinandosi alla ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Ivan e Clizia sempre più vicini

Scherzando con Clizia, Ivan ha chiesto il regalo che la Incorvaia aveva promesso poco prima. L'influencer, maniera spiritosa, ha risposto dolcemente ma anche stuzzicandolo spagnolo. 'Il mio regalo è la presenza nella tua vita', ha detto Clizia che ha lasciato intendere così di essere felice di aver conosciuto il ragazzo. Ivan dal canto suo ha accettato di buon grado il dono che la sua compagna d'avventura gli ha fatto.

Se Clizia solo qualche giorno fa aveva detto di non voler creare situazioni sentimentali visto le difficoltà che deve affrontare dal punto di vista amorosa nella sua vita fuori dalla casa, pare proprio che Ivan pian piano stia facendo crollare il muro che la Incorvaia pareva aver costruito.

Ivan ha dimenticato definitivamente Sonia?

Clizia Incorvaia sarà la donna che farà capitolare Gonzalez dopo che quest'ultimo aveva confessato di non essere più innamorato da otto anni?

Troppo presto per dirlo, ma il web si aspetta già una replica da parte di Sonia, l'ex di Ivan, che ha utilizzato in più di un'occasione Instagram per mandare frecciatine al veleno allo spagnolo.