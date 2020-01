Il Paradiso delle Signore 4 sta regalando emozioni e momenti di riflessione agli affezionati telespettatori della soap di Rai 1. Nella puntata di venerdì 24 gennaio vedremo che Silvia sarà molto preoccupata per l'intervento a cui dovrà sottoporsi suo figlio in seguito alla brutta caduta mentre era in missione militare. Federico avrà fatto la scelta giusta decidendo di farsi operare? Inoltre, si scoprirà che Cosimo ha problemi in famiglia che gli causano distrazioni sul lavoro, mentre Gabriella conoscerà sua madre Delfina.

Infine al Paradiso arriverà Lorena Mascoli, una starlette di fotoromanzi, pronta a portare novità tra i personaggi della Milano degli anni Sessanta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 24 gennaio: Silvia si sfogherà con Agnese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 24 gennaio raccontano che Silvia sarà in apprensione per l'imminente intervento di Federico: la donna troverà in Agnese una spalla e un'amica con cui sfogarsi. La signora Amato consiglierà ad Armando di stare vicino a Luciano in questo momento così difficile per la sua famiglia.

Più tardi, Federico entrerà in sala operatoria per sottoporsi all'operazione che potrebbe cambiare la sua vita. Quale sarà l'esito dell'intervento? Il ragazzo potrà riprendere in mano la sua vita come sognava e pensare al suo futuro con Roberta? Silvia aspetterà con ansia il risultato dell'operazione a cui il ragazzo si sottoporrà contro la volontà di sua madre.

Intanto Gabriella conoscerà la madre di Cosimo Bergamini.

Dal comportamento della signora Delfina la signorina Rossi capirà che nella famiglia dell'imprenditore ci sono dei problemi, scoprendo che la mancanza di concentrazione di Cosimo deriva dalle sue preoccupazioni.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 24 gennaio: arriva Lorena Mascoli

La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 24 gennaio presenterà anche un nuovo personaggio: Paradiso arriverà Lorena Mascoli, una starlette di fotoromanzi pronta a portare un positivo scompiglio tra i protagonisti.

L'agente della bella ragazza avrà una proposta interessante da fare a Vittorio Conti. Quali nuove situazioni si verranno a creare con l'arrivo di questa ragazza? Sicuramente la bellezza di Lorena non lascerà indifferenti gli uomini del Paradiso, ma per saperne di più bisognerà aspettare di vedere le prossime puntata della soap Rai.

