Il 20 gennaio si è conclusa l'avventura di Giulio Raselli sul Trono Classico di Uomini e donne. Il fatto che il tronista originario di Valenza abbia dichiarato pubblicamente il suo amore per Giulia D'Urso sta facendo molto discutere. I fan di Giovanna Abate in queste ore sui social network stanno commentando in modo negativo quanto accaduto ieri su Canale 5. A difendere a spada tratta la corteggiatrice romana ci ha pensato anche Jack Vanore.

Sebbene la scelta di Giulio Raselli sia stata molto emozionante, è stata segnata dall'ennesimo scontro avuto in puntata con Giovanna Abate.

La giovane quando ha capito di non essere la scelta del tronista, è letteralmente sbottata contro il tronista: "Mi hai preso in giro". Le affermazioni della Abate hanno scatenato l'ira di Giulio, che ha sottolineato come la sua corteggiatrice sia riuscita a rovinare anche un momento così particolare.

Prima di abbandonare lo studio del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, Giovanna ha precisato che avrebbe voluto screditare il Raselli ma che si è screditato da solo.

Jack Vanore bacchetta Raselli: 'Non mi è piaciuto come si è rivolto a Giovanna'

Il botta e risposta tra Giovanna Abate e Giulio Raselli sta facendo molto discutere. Poco dopo la messa in onda della scelta, Jack Vanore ha espresso la sua opinione attraverso una serie di Instagram Stories. L'ex protagonista di Uomini e Donne senza girare troppo intorno alla vicenda, ha bacchettato il comportamento mostrato dal tronista: "No ragazzi, non mi è piaciuto assolutamente come si è rivolto a lei ed i termini che ha utilizzato".

Vanore non si è limitato a criticare Giulio Raselli, ma si è schierato dalla parte di Giovanna Abate: "Lei aveva tutto il diritto di arrabbiarsi".

Secondo Jack era più che comprensibile una reazione simile da parte della corteggiatrice romana, quando ha capito di non essere la scelta di Giulio. Per questo motivo il tronista avrebbe dovuto comprendere la delusione di Giovanna, anziché iniziare un acceso confronto.

Inoltre per Vanore, la Abate aveva investito molto durante il percorso con Raselli.

Gianni Sperti e Alessandro Zarino contro la scelta di Giulio Raselli

Giulio Raselli, dopo essersi dichiarato a Giulia D'Urso, è finito nel mirino di Gianni Sperti e Alessandro Zarino. Lo storico opinionista si è detto convinto che il tronista ha recitato per gran parte del percorso sulla poltrona rossa. Secondo Sperti non ci si può innamorare di una persona in un giorno: "Giulio aveva scelto Giulia dal primo giorno".

Ad esprimere un giudizio negativo sul tronista di Valenza ci ha pensato anche un'ex protagonista di Uomini e Donne. Alessandro Zarino che ha condiviso una parte del trono con Giulio Raselli è stato piuttosto critico: "Ops la predizione allora era giusta". Il campano non hai mai mostrato una certa simpatia verso il suo collega, tanto che più volte ha espresso dei dubbi sulla sua sincerità.

A questo punto manca solamente il commento di Giovanna Abate, che sicuramente appena tornerà in possesso dei social non tarderà ad arrivare.