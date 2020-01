Il programma televisivo 'C'è Posta per te' condotto da Maria De Filippi partirà con la nuova stagione dal prossimo sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5. In particolare, nel corso di questo primo appuntamento sui canali Mediaset ci saranno numerosi ospiti tra cui spicca il nome del famoso attore americano Johnny Depp.

Durante il programma verranno come sempre raccontate storie molto interessanti e allo stesso tempo strappalacrime. Inoltre, la conduttrice parlerà anche di qualche aneddoto interessante e divertente che accompagnerà i telespettatori da casa e gli spettatori in studio per tutta la durata della puntata.

La moglie di Maurizio Costanzo proverà come sempre a far riallacciare i rapporti tra vari parenti che non si parlano più, ma aiuterà anche persone che vogliono sorprendere i loro cari. Poi, come per ogni edizione ci sarà anche la possibilità di qualche proposta di matrimonio.

Ospiti importanti per i 20 anni di C'è posta per te

Inoltre, c'è da aggiungere che quest'edizione sarà molto importante in quanto verranno festeggiati i 20 anni dalla prima puntata di C'è posta per te avvenuta il 12 gennaio 2000.

Infatti, proprio in occasione di questo anniversario sono stati scelti degli importanti ospiti d'eccezione che coinvolgeranno e intratterranno nelle varie puntate il pubblico di Canale 5 il sabato sera.

Negli ultimi mesi sono circolate tantissime voci riguardanti i possibili ospiti che calcheranno il palco del programma tv di Canale 5. In particolare, tra i vip che calpesteranno l'arena ci sarà il famoso attore americano Johnny Depp e Can Yaman. Ma non è tutto, perché ci sarà anche l'ospitata del campione mondiale di calcio Francesco Totti e della presentatrice veneziana Mara Venier.

Il video d'entrata di Johnny Depp ha avuto un grandissimo successo

Dunque, sarà una prima puntata davvero scoppiettante e il tutto è stato annunciato da alcuni video sul profilo Twitter del programma. Infatti, su quest'ultimo sono state pubblicate alcune clip che anticipano l'ingresso in studio di alcuni ospiti.

Tra questi c'è ne uno che ha già raggiunto più di 100.000 visualizzazioni. Si tratta dell'entrata in studio dell'attore statunitense che ha prestato il suo volto per alcuni dei più grandi film del panorama cinematografico. Tra questi ricordiamo sicuramente la sua interpretazione in 'Sweeney Todd' diabolico barbiere di Fleet Street o anche il pirata Jack Sparrow in 'Pirati dei Caraibi'.

Questa piccola anticipazione è riuscita a risvegliare la curiosità di numerosi spettatori che attendono con ansia la messa in onda di questo primo appuntamento per vedere il loro attore preferito.