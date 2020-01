Durante la puntata speciale de I Soliti Ignoti in onda questo 6 gennaio, Amadeus, conduttore del prossimo Festival di Sanremo ha reso noto il nome di altre due cantanti che parteciperanno alla kermesse canora del 2020. Dal 4 all'8 febbraio sul palco dell'Ariston ci saranno anche Rita Pavone e Tosca. La prima presenterà il brano ‘Niente (Resilienza 74)’ (settantaquattro è anche il numero dei suoi anni), mentre Tosca sarà in gara con il brano Ho amato tutto. La gara, così, si allarga a 24 partecipanti.

Nel corso della puntata dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italiana, Amadeus ha sorpreso tutti. Nessuno, infatti, si aspettava altri due nomi nel cast dei big del prossimo festival di Sanremo.

Durante la serata, in onda su Rai 1, sono intervenuti anche gli altri 22 partecipanti del Festival 2020, i quali hanno reso noti i titoli del brano che ognuno di loro porterà in gara a febbraio.

I big salgono da 22 a 24 partecipanti

Amadeus vuole realizzare un Sanremo al passo con i tempi, con le mode seguite dai giovani e facilmente orecchiabili.

Saranno quindi accontentati tutti i tipi di amanti della musica: si passerà da canzoni dolci e romantiche, ad altre che hanno ritmi scatenati.

Fra le due nuove partecipanti appena annunciate Rita Pavone giunge al suo quarto Festival di Sanremo in carriera, la sua ultima apparizione alla manifestazione risale addirittura al 1972. Anche Tosca è alla quarta partecipazione al Festival (sarebbero cinque contando anche un'edizione fra i Giovani), non si vedeva sul palco dell'Ariston dal 2007, dove aveva vinto nel 1996 in coppia con Ron.

Con loro due il numero dei partecipanti 'big' al Festival sale a 24.

Tanti saranno gli ospiti nelle cinque serate del Festival

Il Festival di Sanremo 2020 sarà all’insegna del “freestyle”, come ha annunciato lo stesso Amadeus. Ospiti in due delle cinque puntate, saranno Roberto Benigni e Rosario Fiorello, due personaggi molto particolari e sempre imprevedibili.

Un festival, dunque, molto pop e contemporaneo, aperto ai generi di musica più disparati.

Fra gli ospiti nella prima sera sul palco di Sanremo ci sarà il rapper Salmo. Confermata anche la presenza di Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate, il noto cantante probabilmente potrebbe affiancare il cast dei conduttori sul palco.

Amadeus ha anche ripristinato la sezione "Nuove proposte", scegliendo 8 giovani cantanti, sezione che era stata abolita dal precedente direttore artistico Claudio Baglioni. Il nuovo conduttore ha spiegato di aver scelto i cantanti badando: "soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit".

Tante saranno le novità e molti sono i nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal cast delle 10 donne che si alterneranno sul palco nel corso delle varie serate: fra i nomi più quotati ci sarebbe quello della famosa e bellissima attrice Monica Bellucci.