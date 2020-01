Discussioni e nuove intriganti dinamiche hanno caratterizzato la registrazione del trono over di Uomini e donne del 16 gennaio. Armando Incarnato è finito nuovamente al centro di roventi discussioni per via di una segnalazione di Veronica Ursida, mentre Gemma Galgani ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore dopo aver chiuso con Marcello.

Come riferito da Il Vicolo del News, nel corso della puntata è venuto a galla un nuovo triangolo bollente. Nello specifico, Anna Tedesco ha raccontato di aver trascorso gradevoli momenti con Mattia, salvo poi scoprire che il cavaliere si stava sentendo anche con Valentina Autiero.

Dopo aver appreso del bacio appassionato tra l'istruttrice di nuoto e il corteggiatore, la romana ha deciso di interrompere sul nascere la conoscenza. Continua a far discutere Samuel Baiocchi che ha baciato Aurora ed è stato accusato da Alessia di aver tentato di fare lo stesso con lei, nonostante gli avesse fatto intendere di non sentirsi pronta.

Scoppia la passione tra Anna Tedesco e Mattia, nuova delusione per la Autiero

Dagli spoiler della registrazione del 16 gennaio del trono over di U&D emerge che tra Anna Tedesco e Mattia è scoppiata la passione.

In particolare, la dama ha riferito di aver pranzato con il cavaliere a Riccione che, tra un pasto e l'altro, gli ha raccontato del suo passato difficile. Durante la successiva passeggiata in spiaggia è scattato un bacio con il romagnolo, che poi ha proposto all'istruttrice di nuoto di trascorrere insieme il weekend in occasione del compleanno di lei. La Tedesco ha apprezzato l'invito ma poi è stata spiazzata da Mattia quando le ha riferito che non si sarebbero potuti vedere nei prossimi giorni per via di un misterioso impegno.

Successivamente si è scoperto che il romagnolo aveva un appuntamento con Valentina Autiero, con la quale si è sentito telefonicamente. Anna non si è scomposta e ha affermato di non voler rinunciare a Mattia, mentre la romana ha preferito tirarsi fuori dal triangolo, in quanto il cavaliere non le aveva raccontato del bacio e, di conseguenza, ha perso fiducia in lui.

Spoiler U&D: Samuel bacia Aurora, Alessia 'frena' il cavaliere bolognese

Continua a far discutere Samuel Baiocchi che ha deciso di focalizzare le sue attenzioni su Aurora e Alessia. Il cavaliere ha riferito di essere uscito con entrambe e di essere stato bene. Durante la conversazione è emerso che tra il bolognese e Aurora c'è stato un bacio passionale. Dall'altra parte, Alessia ha spiegato di aver frenato i bollenti spiriti di Samuel, sottolineando che certe cose debbano accadere in maniera spontanea e non su richiesta.

Da qui è nata una nuova discussione con Baiocchi che è stato attaccato da Simonetta per i suoi atteggiamenti. Il quarantottenne ha provato a difendersi affermando che per lui il bacio è importante. La registrazione si è conclusa con la sfilata dal tema "Seducente come in un film".