Prosegue il grandissimo successo di ascolti della fiction Don Matteo 12 con Terence Hill, che continua ad ottenere risultati di ascolto strepitosi in prime time. Tutti i fan della serie, però, dovranno fare i conti con un cambio di programmazione per la serata di giovedì 6 febbraio: la quinta puntata infatti non andrà in onda giovedì prossimo in prime time, per lasciare spazio al Festival di Sanremo, condotto quest'anno da Amadeus.

Salta la quinta puntata di Don Matteo 12 del 6 febbraio: spazio al Festival di Sanremo su Rai 1

Nel dettaglio, infatti, giovedì 6 febbraio doveva andare in onda la quinta puntata di questa nuova stagione di Don Matteo, ma la fiction osserverà un turno di pausa perché per tutta la settimana è in programma la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che occuperà la fascia del prime time della rete ammiraglia Rai.

Il prete più famoso del piccolo schermo dovrà 'appendere al chiodo' per una settimana la sua amata bicicletta, lasciando così col fiato sospeso i tantissimi spettatori che ogni settimana si collegano su Rai 1 per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti ambientate nella splendida città di Spoleto.

Il palinsesto del prime time di Rai 1 sarà completamente modificato nella settimana che va dal 4 all'8 febbraio: saranno ben cinque le serate nelle mani di Amadeus, che avrà modo di ospitare sul palco dell'Ariston i 22 Big che presenteranno le loro canzoni dal vivo e i tantissimi ospiti che prenderanno parte alla kermesse musicale, tra cui Albano e Romina, i Ricchi e Poveri e Fiorello. Per vedere in onda il nuovo episodio della fiction Don Matteo 12 di Rai 1 bisognerà attendere il giovedì successivo, ovvero il 13 febbraio, quando riprenderà la consueta programmazione.

Prosegue il boom di ascolti di Don Matteo 12, la fiction dei record del giovedì Rai

Intanto in casa Rai si godono ancora una volta gli ascolti a dir poco strepitosi che la serie televisiva con Terence Hill sta registrando in prime time. Dopo un esordio a dir poco da record, con ben 7 milioni di fedelissimi, la fiction si è assestata su una media di oltre 6,1 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che ha superato la soglia del 28% e picchi di oltre il 32% durante la messa in onda televisiva.

Risultati quindi sorprendenti per questa fiction che non risente assolutamente del tempo che passa e, anno dopo anno, è sempre in grado di rinnovarsi e di entusiasmare il pubblico che la segue con grandissima partecipazione. E i colpi di scena nel corso delle prossime puntate di questa dodicesima stagione non mancheranno e sicuramente terranno col fiato sospeso gli spettatori.