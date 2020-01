Nuova registrazione del trono over di Uomini e donne, che si è tenuta ieri giovedì 30 gennaio. Tra le varie protagoniste, oltre al ritorno di Ida Platano per la sfilata delle dame, c'è stata ovviamente Gemma Galgani. Punto cardine la conoscenza con il cavaliere Emanuele: se all'inizio era tutto rose e fiori, ieri in studio c'è stato un risvolto inaspettato.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma 'intrigata' da Emanuele

La conoscenza tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Emanuele è stata proprio una montagna russa.

Infatti, nella registrazione del dating show avvenuta ieri, giovedì 30 gennaio, in un periodo di tempo veramente breve, il pubblico in studio ha potuto assistere a un idillio d'amore sfociato nell'ennesima rottura.

Il racconto della conoscenza tra Gemma ed Emanuele è iniziato subito nel "video-sfogo" di Gemma, quello che la Galgani registra con la redazione alla fine di ogni puntata. A parte le solite lamentele contro Tina, la dama torinese si è mostrata compiaciuta del suo nuovo cavaliere, definendolo un po' "birichino", perché a quanto pare sarebbe voluto arrivare subito al sodo.

Questa cosa alla dama torinese non sarebbe dispiaciuta per niente, anzi, l'ha trovata molto intrigante.

I due, senza perdere tempo, sono usciti insieme nella giornata di mercoledì 29 gennaio. La serata è stata molto piacevole, perché è stata condita da ben tre baci. Uno di questi ultimi, però, non è stato gradito dalla dama, poiché è stato definito da lei stessa "troppo umido". Che cosa intenda, esattamente, con questa frase la Galgani, non è dato saperlo.

Gemma chiude con Emanuele

Quando Gemma ha definito Emanuele molto "birichino" non aveva tutti i torti. Infatti il cavaliere al centro dello studio, mentre raccontava le vicissitudini del suo appuntamento con la dama torinese, ha iniziato a fare qualche battuta, dicendo che con Gemma, per poco, non sono finiti in doccia insieme. Che cosa intendeva in realtà?

Fatto sta che Gemma, nella registrazione di ieri 30 gennaio, è arrivata a una conclusione: mettere la parola fine alla conoscenza con Emanuele.

La motivazione? Il bacio "troppo umido" che si sono scambiati durante l'appuntamento: con quel gesto la Galgani si è resa conto di non sentire il giusto trasporto per il suo cavaliere.

Ovviamente questa dichiarazione è stata criticata da molti, ma la dama, dalla sua, ha anche un'altra motivazione. Il cavaliere, infatti, le avrebbe rivelato di aver avuto, perlopiù, relazioni con donne di un'età compresa tra i 40 e i 50 anni (lui ne ha 69), per questo motivo non capisce perché si sia interessato a una sua coetanea.

Quindi fine della conoscenza tra i due, ma Tina Cipollari, come di consuetudine, ha fatto una chiusura degna di nota: infatti ha chiesto a tutti gli ex di Gemma di presentarsi in studio durante la prossima registrazione.

Il motivo? Raccontare come si è evoluta la loro storia con la dama torinese. Gli ex accetteranno l'invito?