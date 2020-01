È stata una registrazione un po' avvolta nel mistero, quella del trono over di Uomini e donne di oggi giovedì 30 gennaio. Il Vicolo delle News non ha fornito le vicissitudini nei dettagli, ma a quanto pare la protagonista (a suo malgrado) è stata Ida Platano. La dama bresciana è ormai assente dagli studi del dating show da diverso tempo (è stata ospite nella registrazione del 21 gennaio), visto che insieme a Riccardo Guarnieri aveva deciso di abbandonare il dating show per costruire una storia d'amore fuori, ma a quanto pare le cose non stanno procedendo per il meglio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida piange per Riccardo

Nella registrazione odierna, Ida era presente in studio perché, nonostante non faccia attualmente parte del programma, è una delle "concorrenti" in gara nella sfilata che viene realizzata settimanalmente per le dame. Ovviamente le prime domande che le sono state rivolte riguardavano proprio Riccardo: le è stato chiesto se tutto procede per il meglio, ma la dama, scegliendo la via del silenzio, ha preferito non rispondere e ha sfogato la sua tristezza in un pianto.

Il tutto ha fatto presagire che le cose con Riccardo Guarnieri siano "problematiche". Qualcuno si è posto questo dubbio, chiedendo se magari la coppia ha deciso di prendersi una pausa, ma le lacrime della donna hanno subito portato a pensare che forse le cose stiano andando peggio del previsto: forse i due potrebbero essersi definitivamente lasciati. L'incertezza è rimasta in studio, visto che la dama, accompagnando il tutto da un lungo pianto, ha deciso di non proseguire a rispondere alle domande che le venivano poste.

La storia su Ig sulle note dell'Amoroso: 'Chi ti ha già deluso, doveva darti ancora il peggio'

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, durante la fine del 2019, avevano deciso di lasciare il programma per proseguire la loro storia fuori. Lui le aveva anche chiesto di sposarlo e il loro idillio d'amore faceva presagire che forse (finalmente) per la coppia, all'orizzonte, c'era il tanto agognato lieto fine.

Durante la penultima registrazione, avvenuta il 21 gennaio, la coppia si era presentata insieme per raccontare gli "aggiornamenti" relativi il loro amore. Nonostante ciò, però, i due hanno raccontato anche le varie difficoltà riscontrate durante questo periodo: come la ricerca di lavoro di Riccardo nella città di lei (Brescia ndr) o la scarsa stima provata per i reciproci parenti, insomma i due, durante il solito ballo, avevano anche discusso.

Il pubblico fedele di Uomini e Donne, per la registrazione di oggi, attendeva con ansia l'epilogo della famosa coppia, ma una storia pubblicata su Instagram, nella giornata odierna, da Ida, aveva fatto capire che c'era qualcosa che non andava.

Infatti la dama ha utilizzato come sottofondo musicale una canzone di Alessandra Amoroso (Forza e Coraggio ndr), che cita queste parole: "Anche se chi ti ha già deluso, doveva darti ancora il peggio". Per Ida e Riccardo sarà veramente la fine?