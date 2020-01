Dopo l'esperienza all'interno del Grande Fratello Vip in Spagna, Gianmarco Onestini e Adara Molinero torneranno a vivere insieme. I due ex gieffini sono stati ufficializzati nel cast di un altro reality iberico, El tiempo del descuento. Una notizia che ha fatto subito rumoreggiare l'opinione pubblica, per via di quanto accaduto all'interno della Casa tra Gianmarco e Adara.

Per chi non avesse seguito la vicenda, il giovane bolognese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nostrano, ha partecipato allo stesso programma ma in salsa iberica.

Il fratello di Luca Onestini fin dai primi giorni ha instaurato un feeling particolare con una sua coinquilina.

Tra i due sembrava dovesse nascere qualcosa, ma Adara fuori dal reality aveva un fidanzato ed un bambino di pochi mesi. Nonostante la Molinero in un primo momento avesse scelto di restare con il concorrente italiano, poi ha deciso di tornare sui suoi passi.

Gianmarco e Adara potranno chiarirsi

Nelle scorse ore sulla pagina ufficiale de El tiempo del descuento è stata resa nota la partecipazione di Adara Molinero e Gianmarco Onestini.

Il reality prevede la presenza di alcuni ex inquilini del GH Vip: i concorrenti per cinque settimane potranno rientrare nella Casa, per vivere una seconda esperienza.

Attraverso un video pubblicato dalla pagina del reality iberico, la modella iberica ha spiegato che dopo aver vinto il reality-show intende ancora divertirsi; per questo motivo ha deciso di entrare nuovamente nella Casa.

Al contrario il fratello di Luca Onestini ha confessato che intende farsi conoscere meglio dai telespettatori, che lo hanno sempre seguito e sostenuto.

A quanto pare il destino sembra aver dato una seconda possibilità a Gianmarco e Adara: chissà se i due concorrenti questa volta riusciranno a dare un punto di svolta al loro rapporto.

La reazione dei social

Gianmarco Onestini dopo l'avvicinamento ad Adara Molinero era stato molto criticato sui social.

All'indirizzo del concorrente italiano, alcuni utenti avevano riservato dei commenti piuttosto negativi.

Dopo l'ufficialità di Adara e Gianmarco a El tiempo del descuento, su Instagram sono arrivate le prime reazioni dei telespettatori. Molti utenti sono sembrati piuttosto entusiasti di rivedere la vincitrice del Gran Hermano Vip sul piccolo schermo. Altri invece, hanno storto il naso alla possibilità di rivedere nella stessa Casa i due ex gieffini.

Ricordiamo, che il fratello di Luca Onestini dopo essersi dichiarato pubblicamente alla modella iberica era stato eliminato dal reality per mezzo del televoto. A questo punto c'è grande curiosità di vedere come Gianmarco come affronterà questa nuova esperienza.