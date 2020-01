Ivan Gonzalez durante una chiacchierata con Barbara Alberti ha fatto delle importanti rivelazioni sul suo passato. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha confessato che da piccolo è sempre stato convinto che i suoi nonni fossero i suoi genitori. Quella che invece era sua mamma, l'ha sempre reputata come una sorella.

Il modello iberico ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato alla sua coinquilina che sua madre lo ha avuto all'età di 15 anni. Per questo quando oggi Ivan esce con la mamma, i paparazzi scambiano Vittoria per la sua fidanzata.

Ma non è finita qui, perché il giovane ha raccontato anche del rapporto tormentato con suo padre Antonio.

Ivan in confidenza con la Alberti

Ivan Gonzalez all'interno della Casa più spiata d'Italia ha svelato alcuni retroscena del suo passato. Durante una chiacchierata confidenziale con Barbara Alberti il gieffino ha subito precisato: "La mia famiglia è un po' strana". Il modello ha rivelato di aver vissuto la sua infanzia con i suoi nonni, per questo motivo Ivan è sempre stato convinto che loro fossero i suoi genitori.

Gonzalez venne a conoscenza della verità solamente a 14 anni, quando doveva fare la carta d'identità. Sul documento dell'adolescente c'era scritto il nome del papà e della mamma di Ivan, che non corrispondevano a quello dei suoi nonni: "Mi sono detto, chi è Antonio? Mio padre è Juan". Alla Alberti, il bel modello iberico ha rivelato di avere un ottimo rapporto con sua madre Vittoria anche se non l'ha mai chiamata 'mamma'.

Le dichiarazioni di Ivan sul padre

Nel corso della confidenza con Barbara Alberti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzalez ha parlato anche del rapporto burrascoso con il padre biologico. Il giovane ha dichiarato che l'uomo è sparito poco dopo la sua nascita, ma si è fatto vivo in occasione del suo diciottesimo compleanno.

"Ho visto Antonio solo due volte. I miei nonni sono meravigliosi, ma mi è mancato avere un padre": Gonzalez ha ammesso di sentirsi responsabile di questa cosa, perché non avrebbe mai fatto nulla per recuperare il rapporto con il padre biologico.

Quando Ivan ha compiuto 18 anni, l'uomo si è presentato a casa ma si è ritrovato con una porta chiusa in faccia. Il modello iberico ha ammesso di non aver mai versato delle lacrime per questa situazione, ma di starci male: "Lui voleva fare il padre, avrei preferito che non fosse mai tornato".

Paola Caruso su Ivan: 'Fa così con tutte'

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 Paola Caruso è entrata nella Casa più spiata d'Italia per un confronto con Ivan Gonzalez.

L'ex Bonas di Avanti Un Altro ha voluto chiarire una volta per tutte i dissidi che si erano creati tra i due giovani all'Isola dei Famosi in Spagna.

In più occasioni la bionda ha accusato il modello iberico di averla sedotta e abbandonata. Nel faccia a faccia con Ivan, Paola ha precisato che non ha mai definito Gonzalez un omosessuale. Inoltre, la Caruso ha ribadito che non hai mai raccontato di essere stata fidanzata con il modello.

Poi ha bacchettato il gieffino per il suo comportamento: "Tu fai questo con tutte le donne: sei un bel ragazzo, se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti". Prima di concludere il suo intervento la Caruso ha tirato in ballo anche Valeria Marini e Sonia Pattarino.

Infine, Paola Caruso ha invitato Ivan Gonzalez a non descriverla come un 'serpente velenoso' perché nonostante le cose tra loro non siano andate bene, lei ha sempre voluto bene al modello iberico.