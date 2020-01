Al termine della settimana puntata del Grande Fratello Vip 4, i telespettatori si sono letteralmente infuriati con Michele Cucuzza. Secondo alcuni telespettatori, il gieffino avrebbe indirizzato l'esito delle nomination. Questa settimana gli autori del reality-show di Canale 5, hanno chiesto alle donne di effettuare la nomination in segreto. Al contrario i concorrenti uomini hanno giocato a carte scoperte. A mandare su tutte le furie gli utenti dei social network sarebbe stata una confessione del giornalista ad Adriana Volpe.

Nel frattempo va detto che questa settimana sono finiti in nomination Andrea Montovoli, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese.

Michele Cucuzza nella bufera mediatica

Le nomination all'interno della Casa più spiata d'Italia si rivelano sempre oggetto di malumori. La scorsa settimana erano state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo Adriana Volpe e Rita Rusic. Questa settimana a finire al centro di una bufera mediatica è stato Michele Cucuzza. Il sospetto di alcuni telespettatori è, che il gieffino abba fatto di tutto per convincere i suoi coinquilini a nominare Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese.

Terminata la puntata di lunedì 27 gennaio, Cucuzza ha dato avito ad una chiacchierata confidenziale con Adriana Volpe. Il gieffino nello specifico avrebbe lasciato intendere di essere stato lui l'artefice della nomination di Andrea Montovoli. "Era organizzato dal sottoscritto": queste le parole che avrebbero fatto infuriare il popolo del web.

Molti utenti hanno sottolineato su Twitter che è severamente vietato accordarsi tra concorrenti, per mandare in nomination un'altro coinquilino della Casa.

"Mi dispiace perché Cucuzza inizialmente mi stava molto simpatico, ma questa cattiveria gratuita non mi piace", questo il commento di un utente; un altro invece ha esclamato: "Cucuzza va smascherato e mandato in nomination al più presto". Altri telespettatori hanno evidenziato il modo in cui all'interno del reality-show il giornalista sia il meno attivo nelle faccende di casa.

Il duo Cucuzza-Volpe nel mirino del web

A finire sotto accusa non è stato solamente Michele Cucuzza, ma anche Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest'ultimo, sarebbe colpevole di avere assistito alla confessione del giornalista. L'ex conduttrice di Rai2 invece, è stata accusata di fare finta di non capire il ragionamento del suo coinquilino.

Il duo Cuzuzza-Volpe è stato accusato di avere messo in atto una vera e propria strategia: "Il massimo è la Volpe che fa finta di non capire il meccanismo quando è da giorni che ha preparato il campo per far finire in nomination la Rusic." Un utente addirittura ha consegnato in modo ironico ai due gieffini il premio come migliori strateghi del Grande Fratello Vip 4.