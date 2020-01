Venerdì 24 gennaio è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip 4. Per l'ennesima volta Salvo Venziano è tornato puntare il dito contro Alfonso Signorini. Secondo l'ex gieffino il conduttore avrebbe utilizzato un metodo di giudizio completamente differente per trattare l'argomento della violenza sulle donne. Per la precisione il pizzaiolo siciliano dopo le frasi sessiste su Elisa De Panicis è stato squalificato immediatamente dal reality-show. Invece, nei confronti di Antonio Zequila per i commenti sull'aspetto fisico di Valeria Marini si è risulto tutto, solamente con una ramanzina.

In occasione della quinta puntata del reality-show, Valeria Marini è entrata nella Casa più spiata d'Italia per chiarire alcune questione del passato con Rita Rusic. Quando la primadonna del Bagaglino ha abbandonato la Casa, Antonio Zequila e Antonella Elia si sono lasciati andare a dei commenti piuttosto coloriti verso la Marini.

Salvo Veneziano sbotta sui social

Durante la serata puntata del Grande Fratello Vip 4, Salvo Veneziano è letteralmente esploso sul proprio profilo Instagram. L'ex gieffino ha pubblicato uno scatto uno in cui è raffigurato il volto di Alfonso Signorini ed il logo del reality-show.

Salvo ha rimproverato durante il conduttore Mediaset per il modo in cui ha affrontato il tema della violenza sulle donne: "Bello rivedere Signorini mentre parla con Zequila mentre dà della c.... a Valeria Marini". Poi, è arrivato il commento al vetriolo da parte del pizzaiolo siciliano: "Ho notato che la violenza sulle donne questa sera non ha peso...Complimenti" Ancora una volta Veneziano ha lamentato il fatto di essersi sentito trattato come un mostro.

In realtà va detto che nella serata di venerdì 24 gennaio, Alfonso Signorini non ha affatto sorvolato sugli insulti rivolti a Valeria Marini. Al contrario il conduttore del GF ha richiamato all'ordine tutti i concorrenti della Casa ed ha fatto presenza che la violenza alle donne, può essere fatta anche in modo verbale non solo fisica.

Patrick, Sergio e Pasquale nel mirino di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano in una recente intervista per il quotidiano Libero ha puntato il dito anche Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia.

A due settimane di distanza dall'espulsione del pizzaiolo, Salvo ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento mostrato dai suoi ex compagni di tugurio. Veneziano è convinto che tra i quattro concorrenti, l'unico a pagare è stato solamente lui con l'espulsione. Al quotidiano ha precisato che Patrick, Sergio e Pasquale non sono suoi amici. Inoltre, ha fatto presente che quando tutti e quattro sono stati nel centro antiviolenza, nessuno dei tre gieffini gli ha rivolto la parola.