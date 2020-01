il paradiso delle signore nei prossimi episodi farà sognare i telespettatori con numerosi colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio, rivelano che Agnese e Armando saranno sempre più vicini nonostante facciano di tutto per mantenere le distanze. Intanto, Roberta vedrà Marcello baciare Lorena e si accorgerà di essere gelosa di lui mentre Silvia confiderà un segreto a don Saverio. Infine, Marta penserà di essere incinta nuovamente.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 7 febbraio: Roberta gelosa di Marcello

Le trame Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 febbraio, rivelano che Vittorio e Marta ascolteranno alla radio le notizie relative al festival di Sanremo che sta per iniziare. Nel frattempo, Marcello e Salvatore dopo aver acquistato il juke-box, penseranno di noleggiare una televisione per permettere ai clienti di guardare i loro programmi preferiti in Caffetteria. Angela, intanto, dopo aver superato il primo giorno di prova come commessa, verrà assunta come Venere in prova per due settimane retribuite.

Più tardi, Achille Ravasi non si farà remore a corteggiare Adelaide sotto gli occhi di Umberto che darà l'impressione di soffrire molto per la vicinanza tra i due. La sua sofferenza è dettata dai sentimenti che prova per la cognata o dal fatto che in passato è accaduto qualcosa tra lui e Ravasi? Nel frattempo, Federico tornerà a casa in seguito all'intervento che non ha avuto l'esito sperato, ma Silvia a differenza del solito si comporterà in maniera ostile nei suoi confronti.

Luciano, sarà molto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare e si confiderà con Clelia, la quale gli darà dei consigli molto utili. Più tardi, Roberta confiderà ad Angela e Gabriella che ha intenzione di convincere Federico a riprendere a lavorare al suo romanzo. Intanto, al Paradiso, Clelia dirà alle Veneri che in occasione della finale di Sanremo, ci sarà la serata aperta a tutti mentre in caffetteria, Salvatore e Marcello litigano a causa del televisore.

Il Barbiere, deciderà di chiedere un parere a Lorena e darà l'impressione di essere molto preso da lei e Roberta vedendoli, capirà di essere gelosa di lui.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 7 febbraio: Agnese e Armando vicinissimi

Negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 febbraio, vedremo Achille sempre più vicino ad Adelaide. Tutto ciò, darà fastidio non solo ad Umberto, ma anche a Riccardo, il quale subirà le conseguenze di questa situazione visto che l'uomo manderà a monte un piano di investimenti con il patrimonio Brancia messo a punto dal Guarnieri junior. Nel frattempo, Ludovica si trasferirà ufficialmente a Villa Guarnieri dove riceverà le scuse di Umberto per gli errori che ha commesso.

Riccardo, per la prima volta guarderà suo padre come un uomo che non ha più nulla. Più tardi, Luciano inviterà Armando a cena per guardare il festival di Sanremo insieme, l'uomo accetta e poiché i coniugi Cattaneo hanno invitato anche la signora Agnese, si ritroverà a passare una splendida serata in sua compagnia finendo per avvicinarsi a lei in maniera del tutto inaspettata. I due, a causa di ciò, all'indomani cercheranno di mantenere le distanze, ma faranno molta fatica a farlo. Nel frattempo, l'iniziativa imprenditoriale di Marcello e Salvatore si rivelerà un vero e proprio flop. Tuttavia, Vittorio darà una mano ai due ragazzi grazie ad un'idea che potrebbe portare vantaggi anche al Paradiso.

Poco dopo, Adelaide dopo aver scoperto che Riccardo ha proposto ad Umberto di investire del denaro nei giacimenti di gas nell'Adriatico, deciderà di affrontare a viso aperto i due. Salvatore e Marcello si recheranno al magazzino per ringraziare Marta e Vittorio dell'aiuto che hanno dato loro in tantissime occasioni, compresa l'ultima quando hanno fatto sì che le loro clienti andassero alla Caffetteria grazie ad una promozione.

Il Paradiso delle signore: Silvia confida un segreto a don Saverio

Silvia continuerà a comportarsi in modo molto strano e farà molta fatica a sconfiggere il turbamento che l'attanaglia, ma non riuscirà a parlarne con suo marito Luciano.

La donna, a tal proposito deciderà di recarsi in chiesa e confiderà un segreto che potrebbe distruggere per sempre la sua famiglia a don Saverio. Nel frattempo, Marcello e Lorena si baciano e Roberta assisterà alla scena non restando indifferente. La giovane, infatti, durante la cena a casa Cattaneo non farà altro che ripensare a quel momento. Più tardi, Agnese ringrazierà sinceramente Armando per il sostegno che dà a lei e alla sua famiglia, ma quando scoprirà che l'uomo ha avuto delle informazioni su suo marito Giuseppe reagirà male. La questione relativa alla scomparsa del consorte non la lascia tranquilla.

Intanto, Marcello si renderà conto che Roberta lo ha visto baciare Lorena e così andrà a parlare con lei per dirle che non prova nulla per la starlette. La Pellegrino replicherà freddamente, ma si tratterà solo di un distacco apparente. Nel frattempo, Marta dirà a Vittorio che presto potrebbero diventare genitore. La ragazza crede, infatti, di essere nuovamente incinta. Sarà davvero così e se sì, andrà tutto per il meglio questa volta? Non ci resta che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore per scoprirlo.