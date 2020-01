Salvo Veneziano la scorsa notte è stato protagonista di un duro sfogo sul proprio profilo social. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha accusato Alfonso Signorini di avere adottato un comportamento diverso nei confronti degli altri inquilini della Casa più spiata d'Italia.

L'avventura del pizzaiolo siciliano all'interno del reality-show di Canale 5 è durata solamente qualche giorno. Il giovane, durante una chiacchierata con Patrick, Sergio e Pasquale aveva fatto degli apprezzamenti molto volgari su Elisa De Panicis.

Per questo motivo gli autori del GF hanno deciso di mandare Salvo fuori dalla Casa di Cinecittà.

Salvo punzecchia Signorini: 'Due pesi due misure'

Salvo Veneziano dopo essere stato espulso dal GF Vip non ha esitato a rivolgere le sue scuse a tutte le donne e ad Elisa Panicis. Tuttavia secondo l'ex gieffino alcuni inquilini presenti nella Casa meriterebbero dei provvedimenti, a causa del comportamento che stanno mostrando in questi giorni. Per questo motivo la scorsa notte l'ex gieffino attraverso il suo profilo Instagram ha punzecchiato Alfonso Signorini: "Due pesi due misure.

Pretendo le stesse misure usate per me pure per gli altri". In particolare Salvo non ritiene giusto il fatto che lui sia stato espulso dalla Casa, mentre Barbara Alberti e Fernanda Lessa fanno ancora parte del reality. La Alberti infatti ha etichettato Pasquale Laricchia come un violento che prima o poi farà male alle donne; la Lessa durante la quinta puntata del GF ha minacciato Antonella Elia di mettergli le mano addosso.

Mentre il duo Zequila-Elia ha rivolto dei commenti poco carini sull'aspetto fisico di Valeria Marini.

Ma non è finita qui, perché nei giorni scorsi Salvo Veneziano ha continuato a lanciare delle frecciatine velenose al conduttore del Grande Fratello Vip 4. Il pizzaiolo siciliano ha fatto notare come Alfonso Signorini ha spiegato nel minimo dettaglio il significato della parole 'iperbole', per difendere Barbara Alberti.

Al contrario quando Pupo avrebbe affrontato lo stesso argomento per spezzare una lancia a favore di Veneziano, sia stato interrotto.

Infine sul proprio account social l'ex gieffino ha sottolineato che per Signorini la scorsa puntata per annunciare le nomination, ha utilizzato il termine 'scannare': "Quindi forse è un termine comune? Goliardico?" Al momento Alfonso Signorini ha preferito scegliere la via del silenzio. I vari sfoghi di Salvo Veneziano invece, sono stati accolti con molta enfasi da parte degli utenti tanto che in poco tempo hanno ottenuto numerosi like e commenti.

Barbara Alberti nel mirino di Francesca Cipriani

A pensarla in modo negativo su Barbara Alberti c'è anche Francesca Cipriani. L'opinionista di Barbara D'Urso il 22 gennaio nel salotto di Pomeriggio 5 ha puntato il dito contro la gieffina. Secondo la bionda abruzzese, la scrittrice umbra sarebbe un intoccabile rispetto agli altri inquilini della Casa, poiché è intellettuale. Sulla base di queste affermazioni, Francesca Cipriani ha invitato la produzione a prendere dei seri provvedimenti verso la concorrente del GF. Inoltre, ha consigliato alla Alberti di dare il buon esempio sul piccolo schermo, perché potrebbe essere la nonna di tutti.