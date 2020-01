Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 sono entrati nella Casa altri concorrenti, tra questi c'è stata anche Elisa De Panicis. La giovane influencer si è fatta subito notare: non solo per la sua bellezza, ma anche perché appena fatto il suo ingresso al reality-show è corsa ad abbracciare Ivan Gonzalez e Andrea Denver.

Visto l'atteggiamento mostrato dalla neo gieffina, Alfonso Signorini ha chiesto subito alla diretta interessata se conoscesse già alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia.

A quel punto la De Panicis ha rivelato che il modello iberico per lei è come un fratello. Su Denver invece si sono subito accesi i riflettori del gossip.

Alla domanda del conduttore, se tra i due vi fosse stato del tenero, Denver ha prontamente negato un coinvolgimento sentimentale con la ragazza. Al contrario Elisa sembrerebbe pensarla in modo diverso, tanto che si è lasciata andare ad un epiteto in diretta.

La versione di Elisa

Terminata la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis ha fatto chiarezza sul rapporto con Andrea Denver.

La gieffina durante una chiacchierata notturna con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro ha detto di aver ricevuto un invito dal modello due anni fa, in occasione del San Valentino: “Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis.” Stando al racconto della diretta interessata, l’invito sarebbe stato rifiutato perché i due non c’entravano niente nel giorno della festa degli innamorati.

Tuttavia in un secondo momento i due hanno cominciato una conoscenza, durata un anno e mezzo: lei raggiungeva spesso il modello a Miami da New York e viceversa.

La rabbia della De Panicis sarebbe arrivata, perché Andrea l’avrebbe cercata fino a un mese fa ma in puntata avrebbe l’avrebbe definita solo come un’amica: “Lui ogni volta ci prova, io dico no perché sto frequentando un altro ragazzo”. Da qui il chiarimento da parte di Elisa: “Non siamo stati insieme, ci siamo solo frequentati”.

Inoltre, la giovane ha rivelato di sentirsi a disagio, definendo la convivenza con il modello una cosa forzata.

Adriana Volpe e Paolo Ciavarro esprimono la loro opinione

Dopo il chiarimento da parte di Elisa De Panicis, Paolo Ciavarro e Adriana Volpe hanno espresso la propria opinione.

I due gieffini hanno chiesto alla neo inquilina, se il suo fidanzato potesse andare in crisi dopo aver sentito Elisa avere una reazione simile verso Denver. A quel punto la diretta interessata ha precisato, che ha già parlato di questa situazione con il suo nuovo ragazzo.

Inoltre, il ragazzo non sarebbe italiano, quindi potrebbe anche non aver capito nulla di quanto accaduto in puntata.