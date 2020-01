C'è Posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi, ritornerà nuovamente su Canale 5 con la seconda puntata sabato 18 gennaio 2020, in onda come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni rivelano che nel prossimo appuntamento serale ci sarà modo di vedere il famoso attore turco Can Yaman, conosciuto in Italia per aver interpretato Ferit Aslan nella Serie TV 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', la quale ha regalato ottimi ascolti alla rete Mediaset nei caldi pomeriggi estivi.

Inoltre ci sarà anche la conduttrice televisiva Mara Venier. Una seconda puntata tanto attesa insomma che sicuramente coinvolgerà gli spettatori nelle varie storie di persone 'normali' narrate dalla conduttrice con grande attenzione e cura.

C'è posta per te, seconda puntata: Can Yaman presente in studio

Maria De Filippi tornerà in onda con C'è posta per te il 18 gennaio con una ricca e commovente puntata. In questa occasione i due ospiti famosi saranno pronti a donare parole di conforto a chi avrà il privilegio d'incontrarli per pochi minuti.

Dalle novità pubblicate sul sito ufficiale di 'Witty Tv', infatti, si evince che in studio entrerà finalmente Can Yaman, divenuto popolare in Italia dopo aver rivestito il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet. L'attore turco sarà finalmente presente nella trasmissione più seguita di Maria, pronto a donare un po' di felicità a una fan ignara della sorpresa.

C'è posta per te: Mara Venier ospite di Maria

Ma Can Yaman non sarà l'unico protagonista della seconda puntata, ci sarà anche la conduttrice di Rai1 Mara Venier, attualmente impegnata a condurre Domenica In. Quindi, Mara e la De Filippi ritorneranno a collaborare insieme dopo due anni dalla fine di Tu Si Que Vales. Cresce insomma l'attesa da parte del pubblico per conoscere le svariate storie di cui Maria parlerà in questa seconda puntata, come al solito, con la sua celebre bravura.

Racconti di famiglie afflitte, sogni da concretizzare, come quelli che alcuni fortunati avranno modo di realizzare incontrando i loro idoli.

C'è posta per te: dove rivedere le puntate in streaming online

Le puntate di C'è posta per te potranno essere riviste in replica streaming direttamente dal proprio pc o smartphone. Scendendo nei dettagli, infatti, coloro che non potranno vedere l'edizione 2020 di C'è posta per te in prime time su Canale 5, avranno la possibilità di rivedere la trasmissione accedendo al sito gratuito Witty Tv cliccando sulla sezione interamente dedicata allo spettacolo del sabato sera condotto dalla De Filippi.