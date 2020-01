Tra qualche settimana inizierà la dodicesima stagione de Il Segreto che, dopo l'incendio provocato da Fernando che metterà in ginocchio Puente Viejo, vedrà l'ingresso di nuovi personaggi e l'avvio di altrettanti intriganti trame. Francisca e Raimundo, dopo essersi trasferiti a Madrid, non avranno modo di vedersi per oltre due mesi.

Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano che l'Ulloa farà ritorno nel paesino alla ricerca della Montenegro, ma la donna sembra essere scomparsa nel nulla. Nessuno pare avere notizie della donna, nemmeno la sempre ben informata Dolores.

Che fine avrà fatto?

Anticipazioni nuove puntate Il Segreto: Puente Viejo in mano ai rivoltosi

Non sarà tranquilla la situazione politica del paesino, dopo il salto temporale che darà il via alla dodicesima stagione. Una delle nuove famiglie che si sistemerà a Puente Viejo inizierà a far parlare di sé. Mentre i rivoltosi hanno preso in ostaggio diversi abitanti alla stazione, decisi a farli saltare in aria con un ordigno, Don Ignacio penserà a come risolvere la faccenda. Il coraggioso uomo si infiltrerà nell'Urututia tra i rapitori, cercando di trovare una mediazione.

Isabel invece non sarà dello stesso avviso. La nobildonna premerà affinché i rivoluzionari vengano fatti fuori, senza ascoltare i consigli di Mauricio che, nel frattempo, sarà diventato il nuovo sindaco del borgo iberico. Don Filiberto, che sostituirà Don Berengario ormai felice con la sua fidanzata Marina, si presenterà alla miniera tentando di far ragionare gli operai più infervorati, ma senza molto successo.

Come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Alicia sarà molto preoccupata per la sorte di suo padre e si arrabbierà quando capirà che la sua famiglia è nelle mani del Solozábal.

Marcela incontra il suo amante Tomas

Anche le vicende amorose degli amati protagonisti del Il Segreto prenderanno pieghe inaspettate. Matias sarà lontano dal paesino perché recluso in carcere, circostanza che farà avvicinare Marcela a Tomas.

Tra i due scoppierà l'amore, nonostante siano consapevoli che, quando il Castaneda tornerà a Puente Viejo, dovranno separarsi.

Il fatidico momento non tarderà ad arrivare. Grazie all'amnistia infatti, Matias rientrerà a casa, ignaro del fatto che sua moglie l'abbia tradito per mesi e mesi. Sarà Raimundo a togliere dall'imbarazzo la Del Molino presentandosi alla locanda in cerca di Francisca, scomparsa nel nulla dopo il loro ultimo saluto in quel di Madrid.

Raimundo alla ricerca di Francisca nelle prossime puntate de Il Segreto

L'Ulloa racconterà a Marcela cosa successe tra lui e Francisca quando partirono per Madrid, separandosi dopo poco tempo. Dopo due mesi di lunghe riflessioni, è pronto a ricongiungersi con la moglie, se solo la trovasse a Puente Viejo. La Del Molino dirà all'Ulloa di non aver visto la Montenegro dai tempi dell'incendio e di non avere dunque alcuna informazione utile.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Raimundo giocherà l'ultima carta recandosi da Dolores: chi meglio di lei può sapere cosa sta accadendo al paesino? Stranamente, nemmeno la madre di Hipolito saprà che fine ha fatto Francisca, letteralmente sparita nel nulla.