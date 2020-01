Tutto è iniziato durante la seconda puntata del Grande Fratello VIP: dopo un iniziale avvicinamento, Antonella Elia ha nominato la coinquilina Fernanda Lessa giustificando la sua scelta con parole al vetriolo. "Mi sta antipatica e ha sbalzi d'umore, non sopporto la sua voce", ha dichiarato in diretta durante il momento delle nomination.

Gli screzi tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

La prima, ex showgirl; la seconda, una tra le modelle più apprezzate degli anni 2000 (ha sfilato anche per Victoria's Secret), non se le mandano di certo a dire.

Dopo essere stata nominata da Antonella Elia, la Lessa si è sfogata con i coinquilini Michele Cucuzza e Andrea Montovoli: "Lei mi ha detto che ho sbalzi d'umore, ma questo è perché mi manca la mia famiglia", ha dichiarato, "Non sono sola come lei, che non ha nessuno fuori ad aspettarla".

Queste affermazioni hanno acuito i dissapori tra le due, arrivati all'apice quando la Lessa, nel raccontare chi l'avesse nominata, ha apostrofato la concorrente Licia Nunez "quella lì, la lesbica". La modella si è difesa, spiegando come anche lei abbia avuto rapporti con donne in passato, ma Antonella Elia ha incalzato: "Mi fa schifo, è un'ipocrita.

Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo del genere", ricevendo un "non sai un c...o di me, vai a c...e", come risposta.

Cosa è successo durante la puntata del 20 gennaio

Durante la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lunedì 20 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini, appoggiato dal concorrente Fabio Testi, ha cercato di mettere pace tra le due donne.

"Le metterei le mani addosso", tuona Fernanda Lessa, "Scherzavo, non voglio mica sporcarmi".

Ennesima gaffe, ennesima violenza verbale. Signorini prova a spiegare alla Elia che Fernanda ha un passato difficile e un percorso di recupero ancora in corso, ma lei incalza: "Mi fa pena, va raccontando a tutti cos'ha passato per esibizionismo", ricevendo i dissensi di Paolo Ciavarro e Adriana Volpe.

"Lei è come un gatto sull'albero di Natale: rompe tutte le p***e", ridacchia Fernanda, mentre Signorini cerca di spiegare ad Antonella che la modella è ancora molto fragile: "Di sicuro è fragile, ma dire ad una persona che è sola e che quando uscirà da qui non ci sarà nessuno è cattiveria pura", replica Antonella, aggiungendo che non perdonerà mai la coinquilina.

Lo scontro si chiude per volere di Signorini, ma Antonella non risparmia un altro commento "Svieni da 13 anni perché sei ubriaca".

Fernanda Lessa racconta la sua storia in diretta

Fernanda Lessa viene chiamata in confessionale da Signorini per "mostrare al pubblico chi sei davvero": viene mandato in onda un filmato che ripercorre alcuni spezzoni di confessionali della Lessa, alternati a immagini con suo marito, il barman e imprenditore Luca Zocchi.

"Quando mi sono trasferita a Torino bevevo tre bottiglie di vino al giorno": quella della Lessa è una storia di alcolismo, con al centro la sua dipendenza e le difficoltà affrontate negli ultimi anni. "Il punto più basso - confessa la modella - l'ho toccato quando ho picchiato mio marito e lì ho capito che non potevo andare avanti così". Lessa racconta come l'amore per il marito e l'incapacità di guardarsi allo specchio senza vedersi "brutta" l'abbiano portata a seguire un percorso riabilitativo con il SERT.

"I miei sbalzi d'umore sono dovuti al fatto che sono umana, mi manca la mia famiglia", confida la quarantaduenne brasiliana a Signorini, che le fa notare che l'ultima settimana all'interno della Casa è stata fatta di alti e bassi. Rientrata in casa, ancora in lacrime, viene abbracciata teneramente da Adriana Volpe, che le grida "Sono 480 giorni!", motto riferito al fatto che da quasi due anni la modella non tocca un goccio d'alcol.

Signorini invita Antonella Elia ad alzarsi e abbracciare la coinquilina, ma lei rimane impassibile.