"Elisa si merita due schiaffi da spezzarle la colonna vertebrale. Da staccarle la testa e lasciarle solo la pelle sul letto". Sono queste alcune delle frasi vergognose pronunciate da Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello VIP 4 iniziato la scorsa settimana. L'uomo, già concorrente della prima edizione in assoluto del reality, ha rilasciato pronunciato queste frasi parlando di Elisa De Pancis, altra concorrente che quest'anno è presente nello show. Le dichiarazioni, filmate e pubblicate da molti utenti su Twitter e Instagram, hanno letteralmente indignato il web che chiede la squalifica del concorrente.

'Quella è da scannare'

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, domenica 12 gennaio. Salvo Veneziano, insieme agli altri ex concorrenti del GF, stavano parlando e commentando le donne presenti nella casa in questa edizione. Sergio Volpini ha chiesto agli altri concorrenti quali sarebbero state le donne che gli avrebbero potute sedurre; ed è qui che Salvo Veneziano ha preso parola per commentare Elisa De Pancis, che a suo dire si è presentata in casa "senza un vestito ma in costume da bagno", che ha permesso all'uomo di vederle anche "l'intestino crasso".

"Se io fossi stato single, con quella che mostrava il culettino...quella si merita due schiaffi da spaccarle la colonna vertebrale, da staccarle la testa e lasciarla sul letto con la sola pelle perché ho bevuto anche le sue ossa". Il tutto, condito dalle risate degli altri concorrenti, è poi proseguito ancora con Salvo che ha continuato dichiarando che è stato attratto perché dai fuseaux che aveva era riuscito a vederle "l'intestino crasso e le budella". Infine, ha concluso affermando che "quella è da scannare, da maciullarla".

Il caso Clemente Russo e le richieste di squalifica dei social

Non è chiaro se, ora, il concorrente sia a rischio o meno provvedimenti. Ciò che è certo è che il pubblico da casa non ha gradito per niente queste frasi. Sui social, infatti, sono molti i messaggi di coloro che chiedono la squalifica del concorrente.

C'è chi poi attacca anche gli altri concorrenti che, nel momento in cui hanno sentito queste dichiarazioni vergognose rivolte a una donna, non hanno reagito ma hanno riso. La questione è stata commentata anche da Federica Panicucci a Mattino Cinque, che si è detta indignata così come i suoi opinionisti in studio. Una situazione simile era avvenuta nel GF VIP 2, quando il pugile Clemente Russo affermò che una donna che tradisce "va lasciata morta sul letto". Il concorrente, in quel caso, venne squalificato e lo stesso Alfonso Signorini (allora opinionista del programma, oggi conduttore) disse che erano delle "dichiarazioni da Medioevo, che un programma seguito da milioni di persone non poteva avvallare". Queste dichiarazioni potrebbero (e dovrebbero) valere anche in questo caso, ma per scoprirlo si dovrà attendere la diretta del Grande Fratello di Mercoledì 15 gennaio.