La quarta edizione del Grande Fratello Vip è ricca di colpi di scena: le liti tra Antonella Elia e Fernanda Lessa; la squalifica di Salvo Veneziano per sessismo; le presunte relazioni di Andrea Denver. Il cast messo su dal conduttore Alfonso Signorini è davvero interessante, e tra i concorrenti più in vista c’è senza dubbio Pago: il cantante sardo si è fatto conoscere in tv durante l'ultima edizione di Temptation Island VIP, durante la quale aveva chiuso la sua relazione con la ormai ex Serena Enardu.

L'ingresso in Casa di Serena Enardu

Durante la prima puntata del Grande Fratello VIP, il conduttore Alfonso Signorini ha permesso alla ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, di entrare in Casa per parlare con lui. I due hanno avuto un emozionante confronto, durante il quale la Enardu ha voluto porgere al cantante le sue scuse per avergli fatto del male, di fatto tradendolo durante la loro permanenza a Temptation Island VIP. La stessa si è poi detta intenta a tornare con l'ex, dichiarando direttamente all'amato: "Io voglio che tu faccia la tua esperienza, ma devi sapere che sette anni di storia sono importanti, so di aver sbagliato e mi dispiace di averti fatto del male, ma non voglio scappare più”.

Signorini ha poi aperto un televoto per far decidere al pubblico se la Enardu dovesse rimanere nella casa e diventare una concorrente ufficiale oppure no: il risultato è stato negativo. Nei giorni successivi Pago si è sfogato a più riprese, parlando della sua situazione con Barbara Alberti, Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa; e nell'ultima puntata del GF VIP ha ricevuto anche una visita della sua ex moglie (e madre del figlio Nicola) Miriana Trevisan, che gli ha suggerito di "seguire il suo cuore".

Le stories pubblicate da Serena Enardu

Poche ore fa, Serena ha postato alcune stories sul suo profilo Instagram, durante le quali stava seguendo proprio la diretta del GF. Pago parlava di lei con Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia: “Lo sto vedendo, non vi dico quanto è difficile vederlo e non poter parlare. È una tortura, non lo guardo più!”, con queste parole Serena si è rivolta ai suoi followers.

La Enardu non riesce a trattenere le lacrime, visibilmente emozionata, mentre guarda la diretta del Grande Fratello Vip e spiega quanto è difficile vedere Pago e non potergli parlare. Durante la diretta, Pago si è confidato con Paola e Clizia, spiegando i motivi della sua reticenza nei confronti della ex: "Vorrei tornare da lei, ma non voglio dovermene pentire dopo", ha detto il cantante.

Serena ha speso parole bellissime per le confidenti di Pago: “Meno male che ci sono donne come loro, che gli fanno dei ragionamenti, non traggono conclusioni e basta, come altre persone che sono passate da quelle parti e che per fortuna non ci sono più”.

Serena definisce le due donne "piccole ma grandi", perché nonostante la loro giovane età hanno fatto discorsi intelligenti ed è molto contenta che Pago possa confrontarsi con loro.