Pacifico Settembre all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 è tornato di nuovo a parlare della sua tormentata storia d'amore con l'ex Serena Enardu. Questa volta Pago si è confidato con Paola Di Benedetto, ed ha rivelato di essre molto combattuto per un ipotetico ritorno di fiamma.

Come sono andate le cose tra Serena e Pago è ormai chiaro a tutti: prima l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il suo compagno a Temptation Island, poi è ritornata sui suoi passi. Al contrario il gieffino non ha mai tenuto nascosti i suoi sentimenti verso la sua ex, ma ad oggi il suo cuore è diviso.

Pago si confida con Paola

Pago nella notte tra il 21 gennaio ed il 22 si è confidato con Paola Di Benedetto, in merito alla liaison con Serena Enardu. Il gieffino questa volta è apparso piuttosto turbato nel pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma con la sua ex: "Adesso sto pensando cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi". Dunque, il cantautore sardo vorrebbe ritornare con la 44enne cagliaritana, ma al contempo stesso ha paura di soffrire.

Durante la chiacchierata con Paola, Pago è tornato a parlare anche di quanto è accaduto a Temptation Island.

Il concorrente del GF ha ribadito gli errori commessi dalla Enardu, ma ha ammesso di essere stato anche lui distratto nel non comprendere il malessere della compagna. Ancora una volta Pacifico, ha confessato che se avrebbe saputo come andava a finire la sua relazione, non avrebbe mai partecipato al docu-reality di Canale 5.

A quel punto Paola Di Benedetto ha cercato di tranquillizzare il suo coinquilino: secondo la modella vicentina, Serena pare essere molto innamorata di Pago.

Nei giorni scorsi ricordiamo, che anche Miriana Trevisan è entrata nella Casa più spiata d'Italia per incoraggiare il gieffino ad ascolare il suo cuore.

Serena Enardu dedica social a Pago: 'Mi manchi'

Mentre Pago sembra essere pensieroso su un ipotetico riavvicinamento a Serena Enardu, l'ex tronista di Uomini e Donne ha le idee chiare; la 44enne di Cagliari è pronta a fare di tutto per riconquistare il suo ex fidanzato.

Nei giorni scorsi la gemella di Elga, ha postato una dedica indirizzata proprio a Pago che non lascia dubbi sulle sue intezioni: "I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore…Mi manchi" Inoltre, Serena ha postato su Instagram un video in cui ripercorre i momenti più belli passati al fianco di Pacifico, durante i 7 anni d'amore.

La Enardu quando ha avuto la possibilità di entrare nella Casa di Cinecittà per un confronto chiarificatore con il gieffino, ha confessato di essere ancora innamorati di Pago.

Infine, ha ammesso di aver capito i suoi errori e che per lei non è una cosa semplice tornare indietro poiché è molto orgogliosa.