Una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne verrà trasmessa oggi 9 gennaio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In essa verrà concesso spazio a Gemma Galgani, ancora delusa dopo la decisione di chiudere la frequentazione con Juan Luis Ciano. E la dama torinese finirà per essere protagonista di un diverbio con Aurora oltre che con Jean Pierre, convinto che la sua ex fiamma continui a commettere diversi errori. Maria De Filippi presenterà poi due ospiti molto graditi: Enzo Capo e Pamela Barretta torneranno nello studio in cui si sono conosciuti per fare il punto sul loro rapporto e sui progetti per il futuro.

Infine, a Juan Luis verrà chiesto di esprimere il proprio interesse per altre dame presenti in studio.

Uomini e donne oggi: Gemma Galgani sbotta contro Aurora

Il portale Witty Tv ha diffuso il video di anticipazioni di Uomini e donne riguardanti la puntata odierna, dedicata ancora al Trono Over. Gemma Galgani avrà subito qualcosa da ridire contro Aurora: "Io non mi sono fatta umiliare, hai capito?" Al centro dello studio siederanno poi Jean Pierre che si confronterà con la stessa Aurora, rivelando: "Con lei c'è un feeling particolare." Ma stando a quanto riportato dal Vicolo delle News in merito alla registrazione del 27 dicembre, la dama deciderà di chiudere con Sanseverino, ammettendo di non provare dei veri sentimenti.

Diverso sarà l'atteggiamento di Antonella. Anche se Jean Pierre confesserà di non provare dell'attrazione, lei accetterà di continuare a vederlo, non escludendo però anche altre frequentazioni. Contro di lei, però, Aurora chioserà: "Tu, te la senti, nei prossimi anni, di uscire dal programma con lui?". Sulla questione, interverrà anche la Galgani tanto che Jean Pierre avrà un consiglio da dare alla sua ex fiamma: "Arrivati a questo punto, Gemma, tu devi lasciare all'uomo di fare l'uomo e non chiedere in continuazione".

Oggi a Uomini e donne: ospiti Enzo e Pamela

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna, Maria De Filippi aprirà le porte dello studio a Enzo Capo e Pamela Barretta che aggiorneranno il pubblico sulla loro storia. Tutto continua per il meglio tanto che l'imprenditore napoletano ammetterà: "Mi presenta suo figlio prima e poi magari potremo pensare di farne uno noi".

Arriverà quindi il bacio a suggellare i loro progetti per il futuro. La parola passerà nuovamente a Juan Luis Ciano con la richiesta di Maria De Filippi al cavaliere: "Juan, sei interessato a qualche signora che c'è davanti a te?" Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, tutte le donne del parterre rifiuteranno di approfondire la conoscenza con l'odontoiatra che verrà invitato a lasciare lo studio. La sua esperienza a Uomini e donne dovrebbe essere finita qui.