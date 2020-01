Teresa Langella potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che prenderà il via su Canale 5 il prossimo mercoledì 8 gennaio, sotto la guida di Alfonso Signorini. A far propendere per questa tesi (ancora tutta da verificare) è stato un messaggio sospetto postato dalla ex tronista di Uomini e Donne in una stories di Instagram. La giovane cantante partenopea ha scritto ai suoi fan che per lei è il momento di staccare dai social, anche se riuscirà a portare con lei i suoi sostenitori in modo diverso dal solito.

Teresa: 'Ho bisogno di staccare un po'

Teresa ha lasciato la nuova casa di Milano che condivide con il suo fidanzato Andrea Dal Corso: la ragione l'ha spiegata lei stessa in un messaggio dai toni enigmatici, che ha incuriosito non poco tutti coloro che seguono la giovane ex tronista. ''Ho bisogni di staccare un po', dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nell'ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento nella mia vita'', ha scritto la Langella in una stories che ha come sfondo la strada che scorre veloce dal finestrino di un treno.

''Andrò lontano, ma sarà bellissimo'', ha poi continuato Teresa. Tali parole hanno fatto subito pensare che la ragazza potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 4, che ormai è ai nastri di partenza. Non tutti i nomi dei concorrenti del reality sono stati resi noti. Pago, Rita Rusic, Antonella Elia, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza e Paola Di Benedetto varcheranno la famosa porta rossa: i nomi del resto del cast è tutto da scoprire.

L'ex tronista avverte i fan: 'Vi porterò con me'

Nei giorni precedenti all'ultimo dell'anno, Andrea Dal Corso aveva annunciato che la fidanzata aveva un segreto da custodire che sarebbe stato reso noto a Capodanno. In molti avevano subito sospettato di una gravidanza della giovane, che da poco ha cominciato la sua convivenza con l'ex corteggiatore.

In realtà, pare proprio che il segreto sia legato ad una nuova esperienza lavorativa.

Infatti, tutti coloro che entrano nella casa più spiata d'Italia non possono usare il cellulare, e ciò spiegherebbe il fatto che Teresa si allontanerà dai social, ma anche la frase finale del messaggio potrebbe svelare ulteriori indizi che portano dritti nella casa del Grande Fratello Vip 4. ''Vi porterò con me. Come ho sempre fatto ma in un modo un po' diverso''. Che l'ex tronista di Uomini e donne si riferisca alle telecamere che 'spiano' 24 ore su 24 tutti gli inquilini della casa di Cinecittà? Ogni dubbio troverà risposta ben presto: mentre il GFVip scalda i motori, cresce sempre più la curiosità sui personaggi che animeranno la casa della tv per antonomasia.