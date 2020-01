Durante la puntata del Grande Fratello Vip 4 che andrà in onda questa sera, venerdì 10 gennaio, Serena Enardu attualmente nel tugurio della casa, saprà se potrà restare nel reality per una settimana ed avere finalmente un confronto con il suo ex Pago. Nel frattempo, l'imprenditrice sarda ha ammesso di provare ancora dei forti sentimenti per il cantautore e di trovarsi in tv proprio per tale ragione. Secondo Serena, la storia d'amore con Pacifico merita almeno un'altra possibilità prima di dirsi chiusa per sempre.

Serena: 'Mi manca tutto di Pago'

Il distino di Serena e Pago è nelle mani del pubblico: attraverso il televoto, i telespettatori decideranno se la Enardu farà il su ingresso in casa. Pago è all'oscuro di tutto: non sa che nel tugurio si trova la sua ex, ma non ha fatto mistero del fatto che la sarda è la donna che ha amato di più in tutta la sua vita e che per lei ha perso la testa. Il concorrente del GF Vip si è confrontato e confidato con i suoi compagni di viaggio sull'argomento e, si è detto convinto del fatto che la Enardu prova ancora qualcosa per lui.

Le sensazioni di Pago, durante il day-time, sono state ampiamente confermate da quelle di Serena che ha finalmente trovato il coraggio di ammettere i suoi sentimenti. 'Nonostante fosse una persona molto silenziosa, mi mancano anche i sui silenzi', ha confessato Serena che ha aggiunto di sentire la mancanza di tutti gli aspetti del suo ex compagno con il quale ha condiviso quasi sette anni della sua vita. 'Io sono ancora innamorata, sennò non sarei qui', ha infine detto la giovane in merito a ciò che sente nel profondo del cuore.

La Enardu vuole un'altra possibilità con Pago

Serena, quindi, ha svelato che il motivo per cui desidera un confronto è che vuole un'altra possibilità con Pago. Il desiderio dell'ex tronista di Uomini e Donne non è solo di chiudere un capitolo, ma di ricostruire la sua vita amorosa con il cantautore accanto.

La Enardu poi ha voluto anche ammettere che sarebbe gelosa se vedesse il suo ex interessarsi ad una delle altre affascinanti donne del GF Vip. 'Questa cosa mi scoccerebbe', ha detto Serena.

È giunto, a questo punto, il commento di Alessandro, l'ex tentatore al quale Serena si è avvicinato molto durante il suo percorso a Temptation Island Vip. 'Cosa voglia non lo so', ha detto il ragazzo che si augura la serenità per la Enardu e per Pago. Serena scoprirà, sempre che riesca ad entrare in casa, se Pago è della sua stessa idea e vuole riprovarci con lei o se è intenzionato a intraprendere un diverso percorso di vita. L'appuntamento con questo nuovo capitolo sulla tormentata relazione tra Serena Enardu e Pago è per stasera su Canale 5.