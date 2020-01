Lunedì 27 gennaio la Rai dedicherà una programmazione speciale in occasione della Giornata della Memoria. Il 27 gennaio di 75 anni le truppe sovietiche abbatterono le porte del campo di concentramento di Auschwitz ed è per questo che ogni 27 di gennaio in tutto il mondo vengono ricordate le milioni di vittime che dal 1933 al 1945 persero la vita per mano della politica nazista promossa da Hitler. La data del ricordo venne istituita nel 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra tutti gli appuntamenti dedicati nella Rai, è molto atteso il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Su Rai 1 il discorso del Presidente Mattarella

Molte iniziative dedicate alla Giornata della Memoria verranno promosse e trasmesse dalla Rai, che come già detto dedicherà un'ampia programmazione al ricordo di ciò che fu l'Olocausto. I due momenti più importanti di tutto il palinsesto saranno trasmessi su Rai 1; la mattina, dalle ore 10:50, verrà trasmesso sulla prima rete ammiraglia il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In prima serata, invece, andrà in onda la terza puntata della fiction 'La guerra è finita' nella quale si parlerà del dolore, della confusione e delle difficoltà di coloro i quali sono riusciti a sopravvivere.

Il tutto visto dagli occhi dei bambini: la vicenda, infatti, prende spunto dalla vicenda degli orfani di Shoa che è stata raccontata nella giornata di sabato 25 gennaio su Rai Storia e che vede protagonisti centinaia di orfani che sono stati ospitati e ricondotti alla vita in una struttura nel comune di Selvino, nel milanese. Nel corso della mattinata, inoltre, anche Storie Italiane tratterà il tema.

Giornata della Memoria, il ricordo anche sulle altre reti Rai

Ma la celebrazione della Giornata della Memoria avverrà anche sulle altre reti dell'azienda pubblica: su Rai 3, dalle ore 15:20, verrà mandato in onda l'omaggio 'Liliana ricorda (la Grande Storia Anniversari) di Paola Lasi dedicato a Liliana Segre mentre su Rai Scuola verrà trasmessa la testimonianza di Sonia, l'unica ancora in vita tra i 73 bambini salvati dalla deportazione dagli abitati di Nonantola.

L'orario di trasmissione di quest'ultima testimonianza è prevista per le 07:00, le 11:00 e le 15:00. Anche Rai 2 verrà coinvolta nella celebrazione della Giornata della Memoria: alle 23:40 di lunedì 27 gennaio verrà trasmesso un documentario che ricorda la storia di Moshe Bejski sopravvissuto grazie alla famosa 'Schindler's List'.

Giornata della Memoria, in primo piano anche Rai Cultura e la radio

Anche Rai Cultura avrà uno spazio di primo piano nella celebrazione del Giorno della Memoria; alle ore 16:00 verrà mandato in onda il documentario 'Speciale Giorno della Memoria-Personaggi' in cui verranno trasmesse le testimonianze di alcuni sopravvissuti come Nedo Fiano e Piero Terracina (recentemente scomparso).

Alle ore 19:00, sempre sulla rete Rai dedicata alla cultura, verrà trasmesso il documentario 'Ottant'anni dopo- Processo alle leggi razziali' in cui verranno analizzate la legislazione sulla razza promulgata da Benito Mussolini e firmata da Vittorio Emanuele II. Infine anche Radio Rai dedicherà grande spazio alla celebrazione delle vittime dell'Olocausto: su Rai Radio 1 verrà trasmesso uno speciale di 'Giorno per Giorno' (ore 10:30) mentre su Rai Radio 3 verrà trasmessa la diretta dello spettacolo teatrale 'La mamma sta tornando, povero orfanello' (ore 21:00).