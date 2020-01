Mercoledì 22 gennaio ha preso il via la seconda edizione di Ex On The Beach Italia. Questo Reality Show è condotto dalla coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e mercoledì 29 gennaio andrà in onda con la seconda puntata su MTV (canale Sky 130) e in streaming online sulla piattaforma Now Tv, alle 22:50 circa.

Per chi non conoscesse il format, a Ex On The Beach Italia dei ragazzi e delle ragazze vengono portati in una destinazione paradisiaca con la promessa che faranno una magnifica vacanza.

Tuttavia, durante la permanenza i partecipanti vedranno sbucare all'improvviso ex fidanzati ed ex fidanzate dalle onde del mare. Queste entrate inaspettate in gioco fanno sì che si verifichino riappacificazioni, litigi, richieste di chiarimento e nuovi flirt con altri vacanzieri.

Mercoledì 29 gennaio il nuovo appuntamento

Nel corso della prima puntata del 22 gennaio i telespettatori hanno avuto il modo di conoscere i protagonisti della nuova edizione di Ex On The Beach Italia.

I partecipanti a questo dating show di Mtv rispondono ai nomi di Matteo, Klea, Sasha, Daniele, Denise, Fabiana, Lucrezia e mercoledì scorso sono arrivati in una meravigliosa villa dell'Andalusia, in Spagna, convinti di poter trascorrere una vacanza serena e memorabile.

In breve tempo, però, hanno scoperto che di tanto in tanto un loro ex arriverà dal mare e inizierà a partecipare al gioco.

In verità gli ex hanno cominciato ad arrivare in spiaggia fin dal primo episodio. Mercoledì scorso, infatti, a sbucare dalle onde del mare andaluso è stato Alessio, un ex fidanzato di Klea. Mercoledì 29 gennaio, alle 22:50 circa, su Mtv andrà in onda la seconda puntata e il pubblico da casa potrà scoprire quale sarà il nuovo ex che arriverà a scombussolare la vacanza dei ragazzi.

La prima prova del Tablet del Terrore

Durante il primo appuntamento è scattata anche la prima prova per i ragazzi.

Per la prova in questione i concorrenti hanno dovuto fare una caccia al tesoro per cercare il temuto Tablet del Terrore, ovvero il dispositivo attraverso il quale gli organizzatori comunicano con gli inquilini della villa e che annuncia anche che un nuovo ex sta arrivando dal mare.

Per chi avesse trovato il tablet il premio era un'uscita con Daniele.

Alla fine il device è stato trovato da Fabiana che però ha deciso di far uscire Daniele con Klea. L'episodio è poi proseguito con un vivace scambio di battute tra Lucrezia e Denise sanato a cena da delle doverose scuse.

Riguardo alle caratteristiche delle partecipanti, per adesso la bionda Lucrezia sta dimostrando di essere la più vulcanica, estrosa e imprevedibile, Fabiana una buona compagnia, Klea, simpatica e alla mano, mentre Denise la più tranquilla e solare.