E' tutto pronto per il debutto del Grande Fratello Vip 4. Da questa sera, mercoledì 8 gennaio, debutterà in prime time su Canale 5 la quarta stagione del fortunato reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Un'edizione che si preannuncia particolarmente scoppiettante, composta da un cast molto variegato che è stato presentato in anteprima sulle pagine della rivista Tv Sorrisi e Canzoni ma anche alla conferenza stampa di ieri di presentazione.

Tra i concorrenti di quest'anno ci sarà anche l'ex tronista Ivan Gonzalez e l'opinionista televisiva Barbara Alberti.

Il nuovo cast del Grande Fratello Vip 4: presente anche Barbara Alberti

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 4 rivelano che avrà modo di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà anche l'ex tronista Ivan Gonzalez, noto anche per la sua partecipazione come tentatore a Temptation Island Vip, dove fece perdere la testa alla giunonica Valeria Marini.

Tra i nomi svelati dalla copertina di Sorrisi e Canzoni vi è anche quello di Barbara Alberti, che recentemente è stata impegnata al cinema nelle vesti della 'cattiva' del nuovo film di Ferzan Ozpetek, 'La dea fortuna'. E poi, ancora, tra le donne della casa di Cinecittà ci saranno Fernanda Lessa, che torna in televisione dopo un lungo periodo di assenza e Adriana Volpe, ormai ex volto Rai.

Confermata anche la presenza di Paolo Ciavarro e quella di Pago, il quale ha ammesso che prenderà parte al reality show di Signorini anche per l'aspetto economico. Presenti anche Aristide Malnati, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Michele Cucuzza e Rita Rusic.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del GF Vip 4 di ieri, il padrone di casa Alfonso Signorini ha ammesso che questo è il cast che desiderava al 90%, dato che un altro concorrente che avrebbe voluto vedere nella casa più spiata d'Italia era Marco Borriello.

Per il momento, però, la trattativa non è andata in porto ma tutto potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane.

La sfida auditel del GF Vip 4, Alfonso Signorini non 'teme rivali'

Parlando, invece, della sfida auditel il conduttore ha ammesso di essere consapevole che dall'altra parte ci sarà una concorrenza 'spietata' ma il reality andrà avanti per la propria strada, con l'obiettivo di fare dei buoni risultati nel prime time di Canale 5. Dopo la prima puntata in onda stasera, mercoledì 8 gennaio, il reality raddoppierà con la seconda puntata in onda già venerdì 10 gennaio contro il debutto de Il cantante mascherato, il nuovo attesissimo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che potrebbe dare del filo da torcere al nuovo GF Vip.